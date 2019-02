Un général de l’armée israélienne a reconnu le mercredi, 27 février, que les guerres précédentes survenues à Gaza n’avaient eu aucun résultat et que l’armée de ce régime n’avait obtenu aucun acquis important au cours de ces guerres, a rapporté le Centre Palestinien d’Information (CPI).

« Lors des trois guerres précédentes produites à Gaza, l’armée israélienne souffrait de manque de disposition et les généraux, en particulier Gabi Ashkenazi et Benny Gantz (anciens chefs d’état-major israéliens) ont lancé ces guerres sans aucun plan précis et réfléchi», a reconnu un commandant de la brigade Shaked de l’armée d’occupation israélienne.

Il a ajouté que les guerres à Gaza avaient duré des jours et des semaines sans obtenir aucun acquis. « Depuis la première guerre contre le Liban conduit en 1982 par Ariel Sharon et Rafael Eitan, Israël a l’habitude de cumuler les échecs consécutifs sans accéder à aucun succès et dans la meilleure situation, Israël ne pourrait accéder qu’à un statut équivalent à celui de ses ennemis », a-t-il lancé.

Il convient de noter que le régime de Tel-Aviv a attaqué la bande de Gaza trois fois en cinq ans, afin d’éliminer les brigades d’Ezeddine Qassam, branche militaire du Mouvement de la Résistance islamique de la Palestine, Hamas, mais il n’a jamais réussi à réaliser ses objectifs. Ce qui est différent aujourd’hui et qui présente un risque encore plus grand pour Israël, cest » la synergie retrouvée entre Gaza et la Cisjordanie » et le fait que toute action militaire à venir contre Gaza pourra se traduire par un effet de boomerang en Cisjordanie.

Signe des temps, l’agence palestinienne de presse Wafa a rapporté que les attaques militaires israéliennes contre des Palestiniens dans différentes régions se poursuivent sans que ces attaques puissent contrer la révolte de quelle que façon qui soit. Des sources hospitalières ont confirmé que des militaires israéliens avaient ouvert le feu mardi soir sur un groupe de jeunes palestiniens dans l’est de Gaza. Au moins quatre Palestiniens ont été blessés. « Les blessés ont été transférés dans les hôpitaux », a-t-on appris des mêmes sources.

Les troupes israéliennes ont tiré du gaz lacrymogène sur les jeunes Palestiniens dans l’est de Gaza, dont certains souffraient déjà d’asphyxie. Une chose est sûre : si une nouvelle guerre venait à éclater contre Gaza, la Cisjordanie ne resterait pas les bras croisés.

Source: PressTV