Les États-Unis d’Amérique multiplient des signes d’agression militaire à l’encontre du Venezuela.

Citée par des sources militaires, la chaîne d’information américaine, CNN, a rapporté que l’armée américaine avait effectué un nombre croissant de vols de reconnaissance dans l’espace aérien international au large de la côte vénézuélienne au cours des derniers jours. Alors que le groupe Lima ne cesse de battre sur le tambour de la guerre, les États-Unis préparent l’invasion militaire d’un État indépendant. D’où le transfert des forces d’opérations spéciales américaines à Porto Rico, le débarquement d’unités militaires des États-Unis en Colombie entre autres.

Aux dires de deux responsables du Pentagone, l’objectif de ces vols de reconnaissance est de recueillir des renseignements confidentiels sur le gouvernement du président Nicholas Maduro.

Les responsables n’indiqueraient pas quels aéronefs militaires américains sont utilisés, mais la marine et l’armée de l’air maintiennent plusieurs grands aéronefs à voilure fixe capables d’intercepter les communications et de surveiller le statut des armes.

Grappin US sur le pétrole vénézuélien

La cupidité énergétique des États-Unis sur les gisements pétroliers vénézuéliens est la principale cible de la pression de Washington sur le gouvernement de Caracas pour en renverser son président.

Pour le président vénézuélien, Nicolas Maduro, les USA veulent le pétrole vénézuélien pour pouvoir ainsi peser sur le marché énergétique du monde.

Les États-Unis ont l’ambition de faire main basse sur le pétrole vénézuélien pour se rendre maîtres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

Les USA veulent vaincre la Chine

Étant donné que la Chine est la principale adversaire économique et politique des États-Unis et que Pékin et Caracas mènent une coopération énergétique étroite, en effet, les États-Unis cherchent à renverser le gouvernement Maduro pour sortir haut la main de cette bataille. C’est la raison pour laquelle les États-Unis soutiennent le coup d’État contre Maduro, qui s’apprêtait à tripler ses exportations vers la Chine et à développer sa coopération énergétique avec ce pays.

Les USA battent les tambours de la guerre

Selon Maduro l’administration radicale de Trump, qui agit comme le Ku Klux Klan, entend provoquer une guerre du pétrole. Toutes les mesures prises par l’administration américaine sont vouées à l’échec. Les Américains tentent de donner naissance à une crise pour ainsi légaliser une intervention militaire US au Venezuela et impliquer l’Amérique latine dans une guerre.

Des militaires américains à Porto Rico et en Colombie

Selon le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Nikolaï Patrouchev, l’envoi d’unités militaires US à Porto Rico et en Colombie montre que les États-Unis préparent une invasion contre un pays indépendant et souverain. En d’autres termes, le transfert d’unités militaires des États-Unis en Colombie prouve que le Pentagone renforce son groupe armé dans la région afin de l’utiliser dans une opération visant à écarter du pouvoir, le président élu Nicolas Maduro.

Source: Parstoday.