Le Deal du siècle du président américain ne prévoit pas la création d’un État indépendant palestinien avec comme capitale AlQuds, mais propose une autonomie aux Palestiniens dans la bande de Gaza, qui pourront entretenir des relations politiques et économiques avec la Cisjordanie, a rapporté le quotidien israélien Yediot Aharonot.

En outre, les Palestiniens engageront des négociations avec Israël au sujet de la zone C en Cisjordanie, qui est actuellement contrôlée par l’armée d’occupation israélienne.

De même, les colonies juives resteront sous le contrôle d’Israël, mais ne seront plus développées.

Ce plan prévoit également le renforcement des coopérations entre Israël, la Jordanie et les Palestiniens concernant la gestion de la mosquée AlAqsa.

Les postes de contrôle des militaires israéliens seront supprimés et les Palestiniens pourront se déplacer librement à travers la Cisjordanie. Mais les zones B et C resteront sous le contrôle total d’Israël.

Ce rapport a été diffusé trois jours après l’interview de Jared Kushner, le genre de Trump, accordée à Sky News Arabia à Abou Dhabi. Lors de cette interview, Kushner n’a pas parlé de la création d’un État palestinien.

La zone C est une division administrative de la Cisjordanie, définie par l’accord d’Oslo II.

