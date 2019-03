Le système radar d’aide à la navigation « Moeen 40 » ainsi que le système radar passif « Nasser 40 » ont été dévoilés en présence du commandant de la DCA de la base Khatam al-Anbiya du Corps des gardiens de la Révolution islamique .

Selon la chaîne arabophone iranienne Al-Alam, le système radar passif « Nasser 40 », capable de détecter des cibles en environnement urbain, a été conçu et produit par les spécialistes de la base aérienne de Khatam al-Anbiya avec la coopération du département de la science et de la technologie .

Ce système est capable de détecter de petits objets volants et des missiles de croisière dans des espaces urbaines et leurs environs.

Le « Nasser 40 » est e un « radar furtif et invisible ». Autrement dit, aucun des avions et des systèmes d’espionnage de l’ennemi ne sont capables de le détecter.

Le système radar d’aide à la navigation « Moeen 40 » est le deuxième exploit dévoilé par la DCA de la base aérienne de Khatam al-Anbiya, qui, remplit toutes les exigences de l’Organisation de l’aviation internationale (OACI), il est parfaitement capable de déterminer l’emplacement géographique des cibles, de réaliser une altimétrie et une goniométrie exactes, et d’échanger des informations avec d’autres systèmes radars du pays. Il peut être utilisé à la fois à des fins militaires et commerciales.

L’étape finale des exercices militaires Eqtedar-97 vient de commencer en présence du commandant en chef de l’armée de la République islamique d’Iran Abdolrahim Moussavi.

Le système radar d’aide à la navigation « Moeen 40 » est en mesure de se connecter au système des avions pour obtenir des informations en plein vol, sans avoir besoin de l’assistance des pilotes. Il a une portée de plus de 400 km.

Seuls huit pays développés possédent la technologie nécessaire au développement d’un système d’aide à la navigation radar. Cependant, la base de défense aérienne des Gardiens, en s’appuyant sur les capacités nationales et sur les besoins de la défense aérienne du pays, est à présent en mesure de produire et d’utiliser cet important système.

Source: Farsnews