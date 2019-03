Alors qu’une éventuelle résurgence de Daech en Irak soulève de plus en plus d’inquiétudes, les éléments du groupe terroriste commencent à franchir sous les yeux les militaires américains les frontières syriennes pour atteindre le sol irakien. À l’heure actuelle, ils auraient une présence importante dans huit provinces irakiennes.

Hisham al-Hashemi, chercheur irakien et spécialiste des groupes terroristes, a fait état de la réapparition de brigades de Daech dans huit provinces irakiennes.

Selon lui, les résidus de Daech ont une présence substantielle dans les régions reculées à proximité des montagnes, des déserts et des plaines. Ils ont d’ores et déjà reconstitué des brigades dans les provinces irakiennes de Kirkouk, de Ninive, d’al-Anbar, de Diyala, de Salah ad-Din ainsi que dans le nord de Babil et de Kerbala et à la périphérie de Bagdad.

« En vue de lancer des opérations spéciales, les daechistes sont répartis dans des groupes de neuf à onze ayant de l’expérience, qui agissent secrètement et rapidement. D’autant plus que parmi eux certains ont participé à des combats ayant eu lieu à Baiji, al-Ramadi et Mossoul. Ils s’appuient sur le savoir-faire qu’ils ont acquis dans le domaine de l’assassinat et de la fabrication des substances explosives et des bombes », a-t-il expliqué.

« Les daechistes faisant partie de ces réseaux sont d’une patience à toute épreuve, ils sont capables de s’adapter aux conditions environnementales, au manque de nourriture et à l’isolement », a-t-il noté.

Ali al-Assadi, chef du conseil politique du mouvement de résistance islamique al-Nujaba, affilié aux Hachd al-Chaabi, a pour sa part affirmé : « L’entrée de milliers de terroristes de Daech depuis les frontières syriennes en Irak sous le nez des militaires américains amène à se demander qui laisse les daechistes franchir la frontière. »

Mettant en garde contre les tentatives des étrangers de raviver le terrorisme takfiriste en Irak, al-Asadi a révélé que les terroristes transportaient des armes légères et une certaine quantité d’or au vu et au su des occupants et qu’ils sont entrés tranquillement sur le sol irakien en passant par la base militaire d’Ain al-Assad contrôlée par les troupes américaines.

Cette autorité d’al-Nujaba a appelé le gouvernement irakien à réaffirmer sa souveraineté et à rétablir la sécurité aux frontières avec la Syrie.

« Pour faire face à ces agressions, il faut laisser l’armée et les forces de sécurité jouer pleinement leur rôle principal, qui consiste à assurer la sécurité du pays », a-t-il martelé.

