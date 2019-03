Les institutions sécuritaires, divers centres d’études et même les médias israéliens estiment que la bande de Gaza peut s’embraser davantage, mais sur le plan pratique, la région la plus dangereuse pour Israël est le front du Nord, où il y a des centaines de milliers de missiles et d’obus mortier.

« Cela fait quelques années que l’opinion publique israélienne croit qu’Israël dispose d’une puissance défensive multicouche pour intercepter les missiles et les mortiers dont il dispose. Mais, Israël est-il doté maintenant de tels équipements ou bien les habitants de Tel-Aviv peuvent-ils se fier à l’armée de l’air et aux systèmes multicouches d’Israël pour faire face aux menaces des missiles du front du Nord ? », s’interroge le site web israélien « News 1 ».

L’ingénieur Don Rogel, qui travaille depuis des années pour la société israélienne Rafael, affirme qu’il y a deux choses qui prouvent qu’Israël n’est pas disposé à faire face aux missiles venant du front du Nord (le Liban), d’autant plus que Tel-Aviv ne peut pas s’appuyer seulement sur son aviation et ses systèmes de défense multicouches pour détecter les missiles.

« Primo, nous nous basons sur des données provenant des organismes de sécurité : on peut donc dire que Tel-Aviv n’a pas de missiles suffisants pour intercepter la grande quantité de missiles que le Hezbollah tirera quotidiennement et avec une haute précision depuis ses plates-formes. À titre d’exemple, le Hezbollah est capable de lancer chaque jour plus de 2 000 missiles et obus de mortier de diverses portées, dont une grande partie tombera sur des zones illimitées, mais comment peut-on intercepter des centaines de missiles de ce type ? L’interception veut dire pouvoir intercepter le tir de deux missiles depuis diverses plates-formes.

Secundo, c’est la question financière qui pose problème. En un seul jour de guerre, il faut utiliser 1 400 missiles antimissiles pour viser les missiles tirés depuis le front du Nord. Le coût dépasserait plus de 1,3 milliard de dollars. Autrement dit, en seulement dix jours de guerre, l’emploi de ces missiles coûtera à peu près 15 milliards de dollars à Tel-Aviv. Et si cette guerre dure 20 ou 30 jours, que se passera-t-il et combien coûtera-t-elle au final ? »

Source: PressTV