Selon le site web américain Al Monitor, le ministère palestinien du Tourisme et des Antiquités a dénoncé le 8 février l’approbation des autorités de l’occupation israélienne d’installer un téléphérique dans la ville sainte de Jérusalem Al-Quds.

Selon le ministère, ce plan est un projet de colonisation et de judaïsation qui vise à établir la souveraineté d’Israël sur Jérusalem entièrement et à modifier le paysage de la ville et le paysage arabe.

« Le téléphérique passe près des murs de Jérusalem à Silwan, al-Tur et dans les alentours de la Porte des Lions, implique la construction de stations dans la vieille ville et relie les différents projets de colonisation et de judaïsation à Jérusalem-Est ».

Le 29 janvier, le Comité national israélien de l’infrastructure a approuvé un projet de construction d’un téléphérique de 1,4 kilomètre de long reliant le Mont des Oliviers à Jérusalem-Ouest à la place Al-Buraq à Jérusalem-Est, et a spécifié une période de 60 jours pour que le public et les institutions s’y opposent. Le projet qui vise à assurer le transport de 3 000 passagers par heure en heure de pointe a reçu près de 55 millions de dollars de budget.

Le ministère palestinien des Affaires Étrangères et des Expatriés estime pour sa part que le téléphérique traverserait plus de 80 % de Jérusalem-Est.

Soulignant que ce projet constitue une violation du droit international et remet en cause les résolutions de l’UNESCO sur le patrimoine culturel, il a demandé à ce dernier d’intervenir pour lui mettre un terme.

Ce projet a également été critiqué par une organisation non gouvernementale israélienne, Emek Shaveh, qui œuvre pour la défense des sites du patrimoine culturel, et selon laquelle « Jérusalem n’est pas Disneyland et ses trésors de paysages et son patrimoine ne sont pas une monnaie négociable », rapporte le quotidien israélien Haaretz.

Quant au Département de la protection des antiquités du ministère du Tourisme, il a accusé le gouvernement israélien de chercher à atteindre des objectifs politiques et non touristiques, comme ‘Israël’ le prétend. Assurant que le téléphérique va détruire les sites archéologiques et historiques de la ville.