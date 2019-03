Le Qatar et la Russie mènent des négociations sur l’achat possible de systèmes de missiles russes S-400, mais la décision finale n’a pas encore été prise, a fait savoir ce lundi 4 mars le ministre qatari des Affaires étrangères Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani.

«Il n’y a pas pour le moment d’entente mutuelle avec la partie russe sur l’achat de S-400. Un comité technique mis en place par le Qatar étudie actuellement leurs caractéristiques et la conformité de ce système aux exigences du Qatar», a-t-il annoncé.

Prié de commenter les rapports des médias selon lesquels l’Arabie saoudite avait lancé un ultimatum à Doha en lien avec son intention d’acheter des S-400, le chef de la diplomatie qatarie a souligné que l’acquisition d’armes était une affaire souveraine de chaque État et personne n’avait le droit de s’y immiscer.

Le S-400 Triumph est le plus moderne système russe de défense antiaérienne et antimissile, également capable de détruire des cibles terrestres si nécessaire. La portée des missiles équipant les S-400 dépasse les 400 kilomètres et ils peuvent atteindre une altitude de 30 kilomètres.

En 2018, Le Monde a rapporté que le roi saoudien Salmane ben Abdelaziz Al Saoud avait indiqué dans sa lettre à la présidence française que Riyad serait prêt à lancer une action militaire contre le Qatar si ce dernier achetait des systèmes russes S-400.

Source: Sputnik