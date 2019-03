Le prince héritier saoudien Mohammad ben Salamne (MBS) profiterait d’un fond d’investissements public saoudien pour réaliser ses intérêts personnels et transférer ses projets vers les sociétés qu’il possède.

C’est ce qu’a révélé le compte Twitter de l’opposition saoudienne Al-Ahed al-Jadid (Nouvelle ère), suivi par près de 300.000 personnes.

Certaines de ces sociétés sont créées après que les projets sont ratifiés, constate aussi le compte.

Il évoque l’exemple de la société « al-Qiddiya » créée en mai 2018, directement après son annonce et sa ratification par le gouvernement. Dirigée par MBS qui est son PDG, elle est responsable de l’exécution du plan de développement de cette zone puis de sa gestion. Située au sud-ouest de la capitale Riad, Qiddiya est une région promue pour devenir le plus grand parc de distraction, de sports et de culture du royaume avec une superficie de 334km2. C’est-à-dire plus que le double de celle de Disney Land en France, selon Wikipedia. Son inauguration avait été organisée en avril 2018, en présence du roi Salmane en personne, d’un grand nombre de princes de la Cour royale et de 300 personnalités internationales.

Durant son voyage en Chine, le mois dernier, MBS a signé un mémorandum pour ce fond d’investissements dans le secteur des énergies nouvelles, pour les 10 prochaines années. Fondé en 1971, ce fond est destiné à financer les projets qui ont une valeur stratégique sur l’économie saoudienne.