Une patrouille conjointe américano-kurde a fait l’objet d’un attentat kamikaze à la voiture piégée dans la ville syrienne de Manbej, dans le nord de la Syrie.

Selon les informations communiquées par l’agence Hawar, citées par l’agence russe Sputnik, un kamikaze a fait exploser le samedi 9 mars le véhicule qu’il conduisait, au sud-est de la ville syrienne de Manbej, non loin d’un marché de bétail. L’attaque a fait six blessés, informe l’agence Hawar. Elle a été plus tard revendiquée par Daech.

Selon les informations communiquées par la chaîne de télévision kurde Rudaw, l’attaque a visé une patrouille conjointe américano-kurde et a fait au moins septs blessés parmi les civils et un combattant kurde.

C’est la deuxième attaque du genre dans cette ville occupée par les milices à majorité kurde des Forces démocratiques syriennes (FDS) avec l’aide de la Coalition internationale. Le 16 janvier, un attentat contre une patrouille américaine a tué quatre Américains — deux militaires et deux membres d’une société militaire privée ayant un contrat avec le département américain de la Défense – ainsi que 4 miliciens locaux et 10 civils.

Ailleurs en Syrie, rapporte Sputnik, une mine a explosé aux alentours de Tadmor-Palmyre, faisant huit morts et une dizaine de blessés. De plus, deux enfants ont sauté sur une mine dans le village de Nadjm A-Aouhour, dans le gouvernorat de Hama. Ce type d’explosions meurtrières n’est pas rare en Syrie: les terroristes fuyant l’avancée de l’armée posent des engins explosifs, y compris dans les immeubles résidentiels.

