Le quotidien britannique Express a évoqué une nouvelle raison qui aurait motivé l’assassinat du journaliste saoudien dissident Jamal Khashoggi.

A la foi d’un expert sécuritaire qui a refusé de divulguer sa véritable identité et s’est présenté sous le sobriquet Owen Wilson, ce dernier aurait été tué dans l’ambassade de son pays à Istanbul, par une équipe proche du prince héritier Mohamad ben Salmane, parce qu’il savait quelque chose sur des pourparlers nucléaire secrets ayant lieu entre le gouvernement saoudien et le président américain Donald Trump.

Selon la chaine de télévision iranienne arabophone al-Alam, qui a traduit l’article sur son site, Wilson a avancé cette cause qu’il a développée dans un nouveau livre, dans lequel il a indiqué que les Saoudiens étaient préoccupés par les chroniques de Khashoggi pour le Washington post, connu pour être opposé à Trump.

D’autant que Khashoggi a été de père en fils proche du régime saoudien et de ses cercles d’influence, dont les services de renseignements. Son père avant lui avait été le médecin personnel du roi saoudien Saoud.

« Khashoggi était au courant de beaucoup de choses, beaucoup plus qu’il ne fallait », a souligné Wilson. Et d’ajouter en s’interrogeant : « connaissait-il des secrets dangereux que ses anciens amis à Riyad craignaient qu’il ne divulgue, s’ils ne le faisaient taire ? »

Selon lui, « l’invasion de Khashoggi aux Etats-Unis inquiétaient les Saoudiens parce qu’il avait l’œil perçant sur la volonté du royaume très ancienne de vouloir développer ses capacités nucléaires afin de contrebalancer les ambitions nucléaires de l’Iran, son ennemi numéro un ».

« Peut-être qu’il était conscient que Trump veillerait à leur vendre la technologie nucléaire,.., raison pour laquelle il est devenu un lourd fardeau qu’il fallait ôter en l’éliminant », a-t-il ajouté.

Les allégations de Wilson semblent plus proches des spéculations que des révélations. D’autant qu’elles manquent de sources fiables et qu’il préfère les donner sous le couvert de l’anonymat. Elles semblent surtout justifier la mort de Khashoggi, dont l’arrêt aurait été donné par MBS en personne, de la pleine conviction du Sénat américain et de la CIA. Vu que le journaliste saoudien y est présenté comme un traitre qui aurait pu trahir les intérêts de son pays.

La semaine passée, un autre quotidien britannique, The Guardian avait évoqué de présumées divergences entre MBS et son père le roi Salmane. Ce qui lui a valu d’être critiqué par le célèbre Tweeter saoudien Mujtahed, selon lequel il est tombé dans le piège de la campagne de communication de MBS qui voudrait faire croire que son père gouvernait, alors que la dégradation de ses capacités cérébrales est plus qu’avérée. Wilson aussi pourrait faire partie de cette campagne aussi.