Un sénateur américain influent et allié du président Donald Trump a affirmé lundi lors d’une visite dans la partie du Golan syrien occupée et annexée par l’entité sioniste qu’il œuvrerait pour que les Etats-Unis reconnaissent la souveraineté israélienne sur le plateau stratégique.

‘Israël’ a occupé une grande partie du Golan syrien lors de la guerre des Six Jours en 1967 puis l’a annexée, une décision qui n’a jamais été reconnue par la communauté internationale.

Les propos prononcés par le sénateur américain Lindsey Graham au côté de Benjamin Netanyahu renforcent la position du Premier ministre israélien, actuellement en pleine campagne en vue des législatives du 9 avril.

Netanyahu presse avec insistance les Etats-Unis et d’autres pays de reconnaître la souveraineté israélienne sur le Golan occupé.

« D’un point de vue stratégique, je me tiens sur l’un des plus importants morceaux de terre de l’Etat d’Israël, à qui voudriez-vous le rendre ? », a demandé le sénateur américain, au côté de M. Netanyahu et de l’ambassadeur des Etats-Unis en ‘Israël’, David Friedman, un autre proche de M. Trump.

Faisant référence au président syrien Bachar al-Assad et à ses alliés iranien et russe, il a ajouté: « Vous allez le donner à Assad? Je ne crois pas. Vous feriez tout aussi bien de le donner à l’Iran ».

« Vous allez le donner à la Russie? Je ne pense pas. Donc, il faut abandonner l’idée que ce territoire revienne à quelqu’un d’autre », a-t-il dit.

Sous Donald Trump, les Etats-Unis ont adopté une politique vigoureusement pro-israélienne, dans le conflit avec les Palestiniens ou dans les forums internationaux comme l’ONU.

Mi-novembre, les Etats-Unis ont pour la première fois voté contre une résolution de l’ONU considérant l’annexion israélienne du Golan « nulle et non avenue ». C’est le seul pays à avoir voté contre aux côtés de l’entité sioniste.

Netanyahu se sert de sa relation privilégiée avec le président américain comme argument dans la campagne, présentant les gains israéliens comme des succès personnels dont ses concurrents seraient incapables.

Source: Avec AFP