Dans un entretien avec l’agence de presse iranienne Defapress, l’amiral Amir Rastegari a tenu à faire allusion aux capacités de combat du sous-marin « Fateh », ajoutant que ce sous-marin avait été conçu de façon à avoir en même temps des capacités offensives et défensives antiaériennes (DCA) face aux vedettes de surface et sous-marines.

« Le sous-marin Fateh s’équipe de toute sorte de systèmes et d’armements navals dont des mines, des torpilles et des missiles sous-marins/surface, ce qui augmente sa capacité à surprendre l’ennemi sur le champ de bataille et en fait un moyen privilégié dans des bataille maritimes.

« Étant donné la taille et le tonnage de ce sous-marin, il est en mesure d’immerger en eaux profondes et peu profondes. Outre le port d’armements de guerre, l’appareil abrite des commandos marines et des plongeurs pour effectuer des missions commando », a-t-il indiqué.

76% de ses techniques sont nationales

L’amiral Rastegari s’est félicité qu’en dix ans, la durée de conception de Fateh, « les spécialistes iraniens ont réussi à mettre au point 76 techniques 100 % nationale ».

«La technologie de glissement électronique ainsi que tous les mécanismes d’étanchéité de ce sous-marin sont totalement de fabrication locale. La technologie du sonar de Fateh est iranienne. Ses systèmes radars de télécommunication et de gestion de combat ainsi que son système optique et électronique peuvent enregistrer des images vidéo et transmettre des informations du surface à la salle de contrôle (control room), sans intervention de l’utilisateur et là aussi il y a du national », a-t-il indiqué.

D’après lui, les torpilles, les missiles et les mines de ce sous-marin sont tous de fabrication nationale et le pouvoir de destruction des torpilles iraniennes équivaut à celui de six missiles de croisière antinavires ; autrement dit, elles sont capables de faire couler en 10 secondes un navire de 1.000 tonnes.

Évoquant la haute vitesse du sous-marin « Fateh », l’amiral Rastegari a ajouté que cet appareil peut arriver sur une zone d’opération en un temps record. Le système de télécommunication à usages multiples de Fateh est un système qui pourrait faire partie d’un commandement intégré, un commandement intégré qui pourrait impliquer un seul bâtiment de guerre ou une flotte maritime de combat.

Interconnexion à un centre de commandement intégré

Le Fateh peut être interconnecté avec les sous-marins, les vedettes de surface, les plongeurs et objets volants. C’est propre à faire partie d’un système de commandement intégré : « Le ministère iranien de la Défense a réussi, cette année, à concevoir un système lance-missiles sous-marin, ce dont sont fières les forces armées du pays. Grâce à cela, nos capacités offensives en mer ont été largement renforcées », a ajouté le commandant.

Le responsable de l’organisation des industries navales a déclaré que « nos sous-marins ont aujourd’hui la capacité de lancer un missile sur des cibles à l’aide d’un lance-torpilles », en ajoutant : « dans ce processus, le missile situé à l’intérieur d’un « canister » traverse le trajet vers la cible et dès que le « canister » atteint la surface de l’eau, il s’ouvrira et le moteur du missile s’allumera, puis le missile fend l’eau et se dirige vers sa cible ».

Pour les analystes, le fait que le submersible soit apte à « intégrer un réseau de défense et de combat » en fait un atout pour tout combat à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur de l’espace maritime iranien.

Source: Press TV