Selon le compte Twitter saoudien Al-Ahed al-jadid, connu pour ses positions opposées au régime saoudien, le prince héritier se fie entièrement à un certain nombre de personnalités de nationalités étrangères dans la gestion de son projet futuriste Vision 2030.

Profondément infiltrés aux Emirats arabe unis aussi, ils devraient façonner l’Arabie à leur image. A croire le parcours de ces personnalités, les casinos ne devraient pas tarder à être introduits dans le royaume qui abrite les deux lieux saints de l’islam.

Parmi elles figure entre autre Michael Reininger, le directeur général du projet Qiddiya, qui devrait devenir le plus grand centre de divertissement du pays.

Selon Al-Ahed al-Jadid qui est suivi par près de 300.000 personnes, Reininger a été entre 2007 et 2009 le vice-directeur exécutif de la société MGM MIRAGE, le groupe de loisirs américain, qui compte des casinos et des hôtels.

Il entretient une relation d’amitié avec le prince héritier émirati, Mohammad ben Zayed (MBZ) et a supervisé les contrats de partenariat entre cette société et une société émiratie, en l’occurrence Dubaï International.

Un autre personnage du même profil est le conseiller de MBS pour son projet cher au cœur, Vision 2030, rapporte al-Ahed al-Jadid.

Directeur du Groupe SoftBank, homme d’affaires et chef d’entreprise japonais, Masayoshi Son entretient aussi des liens étroits aussi bien avec les milieux des casinos que ceux pro israéliens. Dont, en tête, le propriétaire de plusieurs casinos dans les quatre coins du monde Sheldon A delson. Juif d’origine ukrainienne, de nationalité israélienne, Adelson est un soutien infaillible à l’entité sioniste aux Etats-Unis où il sponsorise le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. On lui attribue d’avoir contribué aussi à l’accès de Donald Trump à la Maison Blanche. Il était en tête des invités de la cérémonie qui a célébré le transfert de l’ambassade américaine de Tel Aviv à la ville sainte de Jérusalem al-Quds occupée.

Un autre conseiller de MBS, Nicholas Naples, connu lui aussi pour ses liens très étroits avec l’oligarchie juive pro israélienne et plus précisément la famille des Pritzker. Vice-président du Ceasers Entertainment, une grande société de casinos dans le monde, dont le Ceaser Blue Water de Dubaï, il est actuellement le président exécutif du projet Amalat en Arabie saoudite, toujours dans le cadre du projet Naomi 2030.

« Tous les noms que nous avons mentionnés ont rencontré à plusieurs reprises MBS durant ces trois derniers mois et contribuent en même temps dans le façonnement de l’avenir du pays et confisque ses décisions. En plus du fait qu’ils sont américains (Trump) et émiratis , il ont des liens juifs-sionistes très visibles », conclut le site saoudien.