Les membres de l’Assemblée des experts en Iran ont été reçus en audience ce 14 mars par le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei. L’instance chargée de superviser l’action du leadership vient d’élire son nouveau président en la personne de Sayed Ibarahim Raissi.

Dans une partie de son discours, l’Ayatollah Khamenei a évoqué la politique hostile des États-Unis à l’égard de l’Iran et la manière par laquelle l’Iran fait face à cette politique : » L’expérience du PGAC (accord nucléaire) est largement instructif. Il s’agit d’un accord auquel nous avons adhéré, un accord signé à la fois par les États-Unis et l’Europe. Mais les Américains s’en sont retirés, quitte à se rétracter sous les yeux du monde entier de l’ensemble de leurs engagements. Il y a là une expérience dont il convient de tirer des leçons qui s’imposent « .

Plus loin dans ses propos, le Leader de la Révolution islamique a fait allusion à la campagne de menace entretenue ces derniers mois contre l’Iran à la fois par Israël et les États-Unis, ces derniers ayant menacé d’imposer les plus dures sanctions contre l’Iran : » Les États-Unis ont mobilisé tous leurs moyens contre la nation et l’État iraniens. Leur défaite est là et elle en sera la plus grande de toute l’histoire de l’Amérique, si nous mobilisons, nous aussi, tous nos moyens ».

Source: Avec PressTV