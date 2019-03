La Chine a publié jeudi un rapport sur la situation des droits de l’homme aux Etats-Unis.

Le rapport, intitulé « Bilan des droits de l’homme aux Etats-Unis en 2018″, a été publié par le Bureau de l’information du Conseil des Affaires d’Etat en réponse aux Rapports nationaux 2018 sur les pratiques en matière de droits de l’homme publiés le 13 mars par le département d’Etat des États-Unis.

Selon le rapport chinois, le gouvernement américain, soi-disant « défenseur des droits de l’homme », a un bilan imparfait et terne en matière de droits de l’homme, et le deux poids, deux mesures qu’il pratique est évident.

Composé d’un avant-propos et de huit chapitres, le rapport, comportant 12000 caractères, expose les violations des droits de l’homme aux Etats-Unis dans différents domaines: les graves atteintes aux droits civiques des citoyens, la prédominance de l’argent aux Etats-Unis, l’inégalité croissante des revenus, l’aggravation de la discrimination raciale et les menaces croissantes contre les enfants, les femmes et les immigrants, ainsi que les violations des droits de l’homme causées par les politiques unilatérales de « l’Amérique d’abord » (America first).

Une chronologie des violations des droits de l’homme des Etats-Unis en 2018 composée de 10 000 caractères, a également été publiée par le bureau jeudi.

Source: Xinhuanet.