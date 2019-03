La Turquie et l’Iran ont lancé lundi une « opération conjointe » inédite contre les rebelles kurdes du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), a annoncé le ministre turc de l’Intérieur Süleyman Soylu.

« Ce matin à 08H00 (05H00 GMT), nous avons débuté une opération conjointe avec l’Iran contre le PKK à notre frontière orientale », a indiqué M. Soylu, cité par l’agence de presse étatique Anadolu. Le ministre n’a pas donné davantage de précisions.

La Turquie partage à l’est une frontière avec l’Iran et au sud-est une frontière avec l’Irak, dans le nord duquel le PKK et le Parti pour une vie libre au Kurdistan (PJAK), un parti kurde iranien qui lui est affilié, ont des bases arrière.

Début mars, M. Soylu avait indiqué que la Turquie espérait lancer une « opération conjointe » avec l’Iran contre les positions des rebelles kurdes dans le nord de l’Irak.

C’est la première fois qu’une telle opération turco-iranienne contre le PKK est annoncée par l’actuel gouvernement d’Ankara.

L’annonce de M. Soylu intervient par ailleurs au lendemain d’un affrontement, à une centaine de km à l’ouest de Mossoul, entre des combattants du PKK et l’armée irakienne. Deux soldats irakiens ont été tués.

La Turquie a renforcé sa coopération avec l’Iran contre le PKK ces dernières années. Ankara est notamment en train de terminer la construction d’un « mur de sécurité » à sa frontière avec l’Iran pour empêcher les allées et venues des rebelles kurdes entre les deux pays.

Le PKK livre une sanglante guérilla contre l’Etat turc depuis 1984. Plus de 40.000 personnes, dont de nombreux civils, ont été tués dans les affrontements entre les forces de sécurité et le PKK.

Cette organisation est qualifiée de « terroriste » par la Turquie, l’Union européenne et les Etats-Unis.

Source: AFP