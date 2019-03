Les autorités de l’occupation israéliennes ont fermé l’Institut Français de Jérusalem, pour avoir organisé un évènement sur la fête des mères, célébrée au Moyen-Orient le 21 mars, avec une association de femmes palestiniennes.

Selon les médias locaux, la police israélienne a pénétré dans l’enceinte de l’Institut Français et ordonné sa fermeture jusqu’à nouvel ordre. Le motif donné par elle pour cette démarche est que l’association de femmes est liée à l’Autorité palestinienne.

Occupant cette partie de la ville sainte que l’Autorité palestinienne (AP) revendique comme la capitale de son Etat, en conformité avec le droit international, Israël interdit toutes les activités palestiniennes au motif qu’elles sont sponsorisées par l’AP, et donc illégales, et « non autorisées » par lui.

Selon le site d’information libanais Libnanews, les représentants de cette association démentent quant à eux tout lien avec l’AP. Ils ont indiqué qu’il s’agissait de vendre des produits artisanaux en faveur des femmes de Jérusalem pour la Fête des mères. Selon l’association , sa directrice et une bénévole ont été arrêtées par les forces d’occupation israéliennes puis libérées peu après.

La France qui a évoqué « une intrusion » de policiers et non une fermeture de ce centre qui dépend directement de son ministère des Affaires étrangères a convoqué ce vendredi 22 mars le chargé d’affaires israélien à Paris.

« De tels agissements représentent une atteinte grave et inadmissible au fonctionnement de notre réseau culturel à Jérusalem », a annoncé le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué ce vendredi 22 mars.

« La France entend maintenir et développer les relations denses et anciennes qu’elle entretient avec la société civile palestinienne », précise le texte, en référence à l’événement que les forces israéliennes ont fait annuler : une manifestation culturelle avec des Palestiniennes.

Selon l’AFP, des forces de police israéliennes ont fait intrusion jeudi matin dans l’institut de Jérusalem-Est, et ont ordonné l’évacuation des personnes préparant l’événement, avait expliqué jeudi une source au sein du consulat général de France.

Source: Divers