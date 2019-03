Le chef du conseil exécutif du Hezbollah, Sayed Hachem Safieddine, a affirmé que « l’ennemi israélien craint le peuple yéménite qui jouera un rôle de soutien dans la prochaine guerre (avec ‘Israël’)».

Lors d’une interview avec la télévision yéménite AlMasirah, Sayed Safieddine a indiqué que « l’entité sioniste est désormais préoccupée du front allant du Liban et de la Syrie jusqu’au Yémen et le cœur d’AlQuds (Jérusalem occupée) ».

Et d’ajouter : « la gestion des guerres par Israël et l’Arabie est très similaire ou plutôt il s’agit de la même administration ».

Le dirigeant du Hezbollah a en outre estimé que la visite de Pompeo (secrétaire d’Etat US) dans la région et son incitation contre le Hezbollah vise à sauver les Israéliens de leurs crises. Leurs propos arrogants à l’encontre des Libanais prouvent l’incapacité de la politique des Etats Unis dans la région».

Un drone US abattu à Sanaa

Sur le terrain, la DCA des forces yéménites (armée + Ansarullah) ont abattu, le vendredi soir 22 mars, un drone US de la coalition saoudienne. Une source militaire yéménite a précisé que l’avion abattu est de type MQ1. Il menait des activités d’espionnage dans le ciel de la capitale Sanaa.

Par ailleurs, l’unité des francs tireurs yéménites a révélé avoir visé 23 mercenaires de la coalition saoudienne sur les fronts de Jizane et d’Asir (sud de l’Arabie).

L’ONU sollicitée par la compagnie pétrolière à sauver Hodeïda d’une catastrophe

Sur un autre plan, la compagnie pétrolière à Hodeïda (ouest) a sollicité les Nations unies, son émissaire pour le Yémen, Martin Griffith, ainsi que les organisations internationales et locales de des droits de l’Homme à faire pression sur les forces de la coalition saoudo-émiratie pour qu’elles cessent de prendre pour cibles les installations pétrolières et les épargnent du conflit.

La compagnie pétrolière à Hodeïda, une des plus grandes au Yémen, a mis en garde « les forces de la coalition contre toute attaque militaire visant les installations pétrolières, soulignant que les stations d’essence et de pétrole côtoient les bâtiments résidentiels des citoyens ; ce qui entraînera à un désastre humanitaire non seulement pour les installations, mais pour la ville dans son ensemble ».

Et de rappeler : « les installations pétrolières sont soumises à des attaques répétées par les forces de la coalition à l’aide des missiles et des obus explosifs qui ont touché le réservoir de pétrole n ° 21. La dernière attaque a visé, jeudi dernier, la station de remplissage de pétrole à Hodeïda ».

Source: Traduit d'AlMasirah