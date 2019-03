S’attardant à la confrontation entre la résistance palestinienne et l’occupation israélienne, un analyste israélien constate que Tel-Aviv n’a pas tenté d’intercepter la roquette palestinienne lancée, lundi 25 mars, contre Tel-Aviv.

Dans un article paru dans le quotidien israélien Haaretz, le chroniquer militaire Amos Harel a écrit: « Comme la dernière fois, aucune tentative d’interception de la roquette n’a été tentée », faisant référence à un incident survenu il y a dix jours, quand une roquette palestinienne a également été tirée contre Tel-Aviv depuis Gaza.

« L’armée ne divulgue pas d’informations sur le déploiement du (système anti-missiles) Dôme de Fer, mais les deux incidents pourraient indiquer la présence de deux problèmes. Soit il y a un manque de renseignement et de collecte d’informations sur les intentions des organisations palestiniennes. Soit le système Iron Dome (Dome de Fer), est touché par de failles opérationnelles ou par un manque de batteries « , affirme Harel.

Le journaliste et expert israélien a en outre noté que la première vague de frappes aériennes israéliennes, qui a débuté lundi, était axée sur des cibles militaires du Hamas et sur quelques ministères.

« Il était clair que les attaques, qui se sont poursuivies dans la nuit, ont été très sélectives. Dans quelques cas, la procédure de frappe au toit a été utilisée pour avertir ceux qui se trouvaient à l’intérieur des bâtiments d’évacuer avant d’être bombardés ».

L’ex-chef de la diplomatie, Avigdor Lieberman s’est également indiqué du fait que l’armée israélienne attaque des positions vides à Gaza. « Ceci constitue un échec pour Netanyahu et un effondrement de notre système de défense anti-missiles », a-t-il affirmé.

Source: Traduit à partir de Haaretz