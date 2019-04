Le centre de commandement aérien que Ben Salmane veut ériger dans l’Est saoudien travaillera de concert avec la base aérienne US dans le désert du Nevada. C’est un centre de commandement doté de capacités de cyberguerre entre autres. Parallèlement, les États-Unis viennent de finir d’installer leur système de missile THAAD dans le sud d’Israël, un Israël qui possède lui-même un bouclier antimissile tri-couche et se dit assuré de sa « défense » dans le cas où une confrontation militaire éclaterait entre le régime israélien et l’axe de la Résistance. Le centre de combat aérien saoudien et le système de missile THAAD font partie des éléments d’un scénario de guerre visant non seulement l’axe de la Résistance, mais aussi la Russie voire la Chine.

Mohammed ben Salmane, ministre saoudien de la Défense et prince héritier de l’Arabie saoudite, s’est rendu sur la base aérienne du Roi Abdelaziz dans la région de Zahran dans la province d’ach-Charqiyah, afin de jeter les bases de la construction d’un nouveau centre militaire baptisé « Centre de commandement aérien », qui coordonnera les forces de l’armée de l’air saoudienne à celles de l’OTAN.

Turki ben Bandar ben Abdulaziz, commandant de l’armée de l’air saoudienne, a récemment fait part de l’intention de Riyad de créer un nouveau centre militaire semblable à la base aérienne de Nellis dans l’État du Nevada aux États-Unis.

Le nouveau centre dispose de hangars pour avions, d’abris pour 24 appareils, de bureaux destinés au service technique, d’entrepôts d’équipements, de pistes d’atterrissage et d’installations de cyberguerre.

Servant de terrain d’entraînement aux forces aériennes saoudiennes, le centre accueillera aussi des exercices conjoints avec d’autres pays, des formations avancées aux techniques de cyberguerre et aux tactiques et méthodes de combat.

Dans le même temps, l’armée israélienne a fait état ce lundi 1er avril de l’achèvement de la mise en place du système de missiles THAAD par les Américains en Palestine occupée (Israël).

« Le Commandement des forces des États-Unis en Europe a achevé hier le transfert du système de missiles THAAD en Israël », peut-on lire dans le communiqué de l’armée israélienne.

L’armée israélienne a affirmé continuer à travailler avec les forces américaines afin d’améliorer la coordination entre les deux armées et de renforcer les capacités opérationnelles pour protéger l’espace aérien des territoires occupés.

L’entité sioniste avait annoncé au début du mois de mars le début de l’acheminement du système de missile THAAD dans les territoires occupés. Le Commandement des forces des États-Unis en Europe (EUCOM) a simultanément déclaré : « THAAD est le système de défense aérienne et antimissile intégré le plus avancé au monde. Son déploiement est la preuve de la capacité des forces américaines à réagir rapidement et de manière imprévisible à toute menace, à tout moment et où que ce soit. »

Jonathan Conricus, porte-parole de l’armée israélienne, a déclaré que toutes les composantes du système de missile THAAD ont été acheminées jusqu’à une base aérienne dans le désert du Néguev, dans le sud de la Palestine occupée, et seront bientôt transférées dans un autre endroit toujours dans le Sud.

Source: Avec PressTV