Une armée secrète de faux comptes sur les réseaux sociaux a diffusé des messages soutenant Netanyahu et son parti en prévision des élections du 9 avril, selon un nouveau rapport publié par un organisme de surveillance sur Internet.

En effet, selon les conclusions de l’organisme « Big Bots », ce réseau a publié sur Facebook et Twitter plus de 130 000 posts en hébreu qui ont obtenu 2,5 millions de vues dans les territoires occupés. Ces posts ne faisaient que chanter les louanges de Netanyahu tout en diffusant de fausses informations sur ses rivaux.

Netanyahu, qui est personnellement connu pour ne pas utiliser de téléphone portable, ne fait donc pas de tweets improvisés à la manière de Trump. Cependant, à l’approche des élections où il sera opposé à son principal challenger, Benny Gantz, et alors qu’il est en proie à des accusations de corruption, il a écouté ses jeunes conseillers qui lui ont fourni un stock régulier de mémos et de clips vidéo sur Instagram, Facebook, Twitter et YouTube pour alimenter son profil.

Un thème est constant : l’affirmation de Netanyahu selon laquelle les médias de « gauche » israéliens cherchent à le renverser.

Le Premier ministre israélien mène ainsi une campagne de réélection électorale sur les réseaux sociaux, en communiquant aussi régulièrement avec son proche allié, Donald Trump.

Le groupe de surveillance israélien a découvert ce qu’il appelle un réseau « manipulateur » de centaines de comptes Twitter et Facebook factices et suspects faisant la promotion du Likoud et de Netanyahu.

Comme le fils de Trump, Donald Jr., le fils de Netanyahu, Yair, est devenu actif sur Twitter en cette saison électorale, attaquant des journalistes, des célébrités et même le chef du régime israélien lorsqu’ils critiquent la politique de son père.

Netanyahu a même lancé Likud TV, un live nocturne sur Facebook animé par une célébrité de la télé-réalité. Le Premier ministre y est fréquemment invité — contournant ainsi les médias grand public.

Le parti de Netanyahu a été pris pour cible aussi à cause d’un clip vidéo sur Facebook montrant les images d’un cimetière militaire et avertissant que son adversaire, Benny Gantz, ferait « des centaines de morts » et que « la gauche est dangereuse ». Suite à quoi, le Likoud a dû présenter des excuses et supprimer la vidéo en question.

L’un des faux comptes Twitter a prétendu aussi que Gantz était un violeur, un message qui a ensuite été partagé en ligne par de nombreux autres membres du réseau. D’autres accusations contre l’ancien chef de l’armée israélienne ont également été émises par des profils suspects.

Source: Press TV