Dôme de fer a une tare organique: son incapacité à intercepter les missiles de courte portée. Or c’est à ce genre de missiles que le régime de Tel-Aviv devra faire face essentiellement, que ce soit des missiles appartenant à la Résistance palestinienne ou encore ceux du Hezbollah.

Le récent dysfonctionnement du système de défense antiaérienne d’Israël face aux missiles de courte portée tirées depuis Gaza tirés vers la capitale d’Israël, a remis une nouvelle fois en cause l’efficacité du Dôme de fer, en cas d’un nouveau affrontement, en Syrie entre autres, affrontement qui mettrait face à face Israël avec le Hezbollah dont l’arsenal de missiles de haute précision inquiète sérieusement Tel-Aviv.

Vu les avancées en matière balistique du Hezbollah depuis la guerre de 2006, il est évident qu’Israël se retrouve démuni même face à de simples frappes balistiques du Hezbollah.

Interrogé par le quotidien britannique The Guardian, un général israélien, le dénommé Isaac Gershon, reconnait d’ailleurs cette énorme faille de Dôme de fer.

« Le système antimissile israélien a récemment intercepté 7 des 18 missiles tirés depuis la bande de Gaza, tandis que les 11 autres ont atteint le cœur d’Israël. »

Il n’y a pas lieu de parler de l’invincibilité d’Israël au moment où ses batteries ne peuvent même pas intercepter des projectiles au-delà de 75 kilomètres et couvrir les zones situées tout près des zones de tir. Son efficacité, déjà remise en doute contre le Hamas, est indubitablement loin d’être acquise face au Hezbollah libanais.

En ce qui concerne la capacité du Dôme de fer face aux missiles de pointe du Hezbollah, le général Gershon, commandant du Front intérieur israélien, explique que le système de défense antimissile de l’armée israélienne n’est pas de taille à faire face à l’arsenal du Hezbollah qui contient, en vertu des statistiques publiées par des médias occidentaux, au moins 60.000 roquettes et missiles de courte portée.

Depuis 2014, Dôme de fer n’a pas cessé de montrer ses limites à chaque face-à-face militaire d’Israël avec la Résistance. Mais la question qui se pose est dès lors la suivante : Alors que le régime israélien se targue d’occuper la 8ème place mondiale en termes de vente d’armements, est-ce anodin le fait de laisser passer une faille pareille? Cette apathie israélienne est d’autant plus paradoxale que Tel-Aviv ne cesse de menacer d’engager un conflit militaire direct contre ses « multiples » ennemis.

Pour les analystes politiques, l’apathie israélienne en la matière renverrait à une stratégie américaine de confrontation dont Israël n’est qu’un élément.

Dimanche, le commandement européen de l’armée des États-Unis (EUCOM) a achevé son tout premier déploiement rapide du système de défense antimissile THAAD en Israël. Le déploiement du système de défense a commencé il y a un mois, plus de 250 personnes de la défense aérienne des États-Unis ont été nécessaires pour déployer et utiliser le THAAD

Un communiqué de l’armée israélienne indique : « Le système a montré sa capacité à s’intégrer aux systèmes de défense anti-aérienne israéliens. L’armée israélienne et les forces américaines coopèrent afin d’améliorer les capacités opérationnelles nécessaires à la défense du ciel d’Israël. »

Et si le refus israélien d’optimiser leur système de défense antimissile défaillant Dôme de fer n’était-il après tout un prétexte pour justifier le déploiement de THAAD et ce sans éveiller les soupçons russe et chinois, se demandent des analystes. En effet, le système THAAD est relié au bouclier antimissile US en Europe de l’est là où les Américains cherchent depuis longtemps la guerre aux Russes. L’entité sioniste servira-t-il de base arrière à une offensive militaire US contre la Russie?

Source: PressTV