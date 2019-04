À l’occasion de l’anniversaire de l’avènement à la mission prophétique du très vénéré Mohammad (que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants), le Leader de la Révolution islamique a reçu en audience, ce mercredi 3 avril, des responsables d’État ainsi que les ambassadeurs des pays islamiques.

« L’envoi de prophète et de messager » a été, à plusieurs reprises cité dans le noble Coran comme une invitation « à la mission prophétique » pour montrer la voie au peuple. Cette invitation appelle, d’une part, à la « servitude de Dieu » et de l’autre à « éviter la tyrannie ». La tyrannie (Taghout) comprend tous les oppresseurs et les rois despotes. De nos jours, elle s’incarne dans le président des États-Unis et les présidents de certains autres pays. La mission prophétique a pour but de créer la civilisation et une société s’approchant de l’idéal. Dans la civilisation, il y a tout : la science, l’éthique, le style de vie et la guerre. Il n’est pas juste de dire que l’islam est venu pour éliminer la guerre, non! Mais il est important de savoir avec qui et dans quel objectif, l’on fait la guerre ? », a souligné l’Ayatollah Khamenei.

Dans une autre partie de ses propos, le Leader de la Révolution islamique a affirmé que « les tyrans du monde se battent pour s’accaparer du pouvoir: cela fait des années que les Sionistes font la guerre à des fins diaboliques. De l’autre côté, il y a des combattants palestiniens et du Hezbollah libanais qui font aussi la guerre …Notre nation s’est battue également pendant les 8 années de la Défense sacrée. Cette guerre est louable et suit des objectifs divins. Le croyant ne tue que pour des buts divins ».