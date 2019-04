Le porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères a vivement critiqué jeudi le contenu d’un communiqué du département d’Etat américain sur une rencontre entre les chefs de la diplomatie turc et américain, déclarant que le document ne reflète pas la réalité des échanges entre les deux hommes.

« Le communiqué publié (mercredi) par le département d’Etat et clairement préparé avant la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères Mevlüt Cavusoglu et le Secrétaire d’Etat Mike Pompeo non seulement ne reflète pas le contenu de l’entretien, mais contient également des sujets qui n’y ont même pas été abordés », a déclaré Hami Aksoy dans un communiqué.

« Notre alliance exige naturellement que de tels communiqués soient préparés avec davantage de soin », a-t-il ajouté, sans préciser à quels passages il faisait allusion.

MM. Cavusoglu et Pompeo se sont entretenus à Washington en marge du 70e anniversaire de l’Otan, dont les deux pays sont membres.

Dans le communiqué du département d’Etat publié dans la foulée, M. Pompeo a mis en garde son homologue turc contre « les conséquences potentiellement dévastatrices d’une action militaire turque unilatérale » en Syrie.

Ankara menace en effet depuis des mois de lancer une offensive contre des milices kurdes syriennes qu’il considère comme « terroristes » mais qui sont alliées de Washington dans la lutte contre le groupe Etat islamique.

Le communiqué rapporte également que le secrétaire d’Etat américain a exprimé au chef de la diplomatie turque son « inquiétude concernant l’acquisition potentielle par la Turquie » du système de défense antimissile russe S-400.

L’administration Trump a donc suspendu cette semaine la livraison d’équipements liés à ses avions au gouvernement turc.

Mais M. Cavusoglu a assuré cette semaine que la Turquie ne « reviendrait pas en arrière ».

Lors d’une interview sur la chaîne PBS mercredi, il a jugé « inacceptable » que les Etats-Unis ne vendent pas de système antimissile à la Turquie mais l’empêche d’en chercher ailleurs. Il a également affirmé avoir proposé la création d’un groupe de travail technique avec Washington pour résoudre ce contentieux.

M. Pompeo a par ailleurs appelé, selon ses services, « à une résolution rapide des cas impliquant des ressortissants américains » ou des employés locaux des missions diplomatiques américaines « injustement détenus » en Turquie.

