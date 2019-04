Le Congrès américain a approuvé jeudi une résolution exhortant Donald Trump à arrêter tout soutien à la coalition saoudienne dans la guerre contre le Yémen, infligeant un sévère camouflet au président qui va probablement mettre son veto. En limitant les pouvoirs présidentiels en matière d’engagement dans des conflits à l’étranger, ce vote marque une première historique.

« Nous nous sommes clairement élevés aujourd’hui contre la guerre et la famine, et en faveur des pouvoirs militaires du Congrès, en votant la fin de notre complicité dans la guerre au Yémen », a réagi le sénateur indépendant et candidat à la primaire démocrate Bernie Sanders, auteur de la résolution.

La Chambre des représentants, à majorité démocrate, a voté le texte (247 voix pour, contre 175) qu’avait déjà approuvé le Sénat, contrôlé par les républicains.

Au moins une quinzaine d’élus républicains de la Chambre ont approuvé la proposition de loi.

Soit un revers particulièrement humiliant pour Donald Trump, qui va sans doute désormais dégainer son droit de veto présidentiel, afin de bloquer une mesure adoptée avec le soutien d’une partie de son propre camp.

Le sénateur et autre candidat démocrate à la présidentielle de 2020 Cory Booker s’est adressé directement au président républicain sur Twitter. « Vous aviez affirmé que les grandes nations ne combattent pas dans des guerres sans fin. Montrez-nous que vous êtes sincère : mettez fin à notre engagement dans cette guerre catastrophique. »

L’Arabie mène depuis mars 2015 une guerre sans merci contre le Yémen qui a fait plus de 15000 morts et causé la prise crise humanitaire, selon l’ONU.

Source: Avec AFP