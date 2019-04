Le désespoir et la perte de motivation se font sentir au sein des troupes miliaires israéliennes en raison de l’absence d’une perspective claire de travail, ce qui accroît le nombre des actes de désobéissance, des désertions et des suicides parmi les soldats de l’armée du régime sioniste.

De l’aveu même des médias israéliens, le suicide est la première cause de mortalité des soldats israéliens en 2016. En tout état de cause, si ce n’était pas la première cause, c’était indubitablement l’une des principales.

Un journal libanais a récemment publié une note signée par Charles Abi Nader sur le fait que l’armée israélienne a connu une augmentation significative du nombre de suicides et d’actes d’insubordination parmi ses soldats, notamment les conscrits et ceux qui ne sont pas réellement présents sur les champs de bataille mais qui effectuent des missions « ordinaires » de patrouille et de contrôle aux postes frontières, alors même que le régime d’occupation, en raison de la montée des tensions dans la région, a plus besoin que jamais de soldats pleinement disposés au combat. Compte tenu de la probabilité accrue d’affrontements à Gaza, dans le sud de la Syrie ou même dans les fermes de Chebaa, Tel-Aviv est donc confronté à un problème majeur qui affectera sans aucun doute ses décisions à venir face à son ennemi juré : l’axe de la Résistance.

Nous avons récemment appris que des dizaines de membres de la brigade des forces spéciales Golani, basée dans la bande de Gaza, étaient en désaccord avec certaines mesures punitives qui leur avaient été imposées pour non-respect de certains ordres militaires, tout en s’abstenant de prendre part à des missions et exercices sur la base militaire de Tassilim dans le sud de la Palestine occupée.

Le suicide ou la désobéissance des soldats israéliens est lié à la situation sensible et tendue à laquelle sont confrontés les unités de l’armée. Cette tendance est allée crescendo ces dernières années. Comme nous l’avons dit précédemment, d’après les rapports élaborés, les cas d’actes de désobéissance et de suicides sont plus nombreux chez les conscrits que chez les réservistes ou les militaires retraités de l’armée israélienne.

Sans aucun doute, l’état d’alerte quasi permanent des unités au cours des dernières années a gravement affecté le moral de ces militaires qui sont presque toujours sur le terrain, sans véritables congés et sur des fronts où leur ennemi s’est renforcé au fil de ces années et ne leur laisse pas de répit, comme à Gaza où ils sont quotidiennement confrontés à des lancements de roquettes, missiles et ballons incendiaires.

Dans le nord de la Cisjordanie, au nord des territoires occupés par Israël près des frontières du Liban, en raison de la présence des tunnels et de la possibilité que le Hezbollah pénètre dans les régions de la Galilée et du Golan occupé, les militaires israéliens sont dans une situation aussi délicate.

Par ailleurs, les militaires israéliens ont perdu confiance en leurs responsables, accusés tour à tour de corruption financière à grande échelle. Ehud Olmert a été condamné et il semble très probable que Netanyahu le sera à son tour.

Source: PressTV