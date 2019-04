Selon le site web libanais al-Masdar News citant le professeur Sami Moubayed, éminent historien syrien, la Russie aurait invité la République islamique d’Iran à installer une importante base à l’aéroport de Hmeimim et une autre dans la ville portuaire de Tartous.

Aux dires d’une source citée par Al-Masdar News, « le mandat de la Russie à l’aéroport de Hmeimim va expirer, et rien n’empêche l’Iran de vouloir postuler pour une présence plus large à Hmeimim vu le niveau des coopérations irano-russes en Syrie mais il s’agit d’une décision qui comporterait des risques « .

Pour cette source, «une présence iranienne à Hmeimim pourrait attirer les terroristes et les inciter à agir contre les intérêts russes ou encore inciter Israël à lancer des frappes contre cette base».

La possibilité du lancement d’une base navale iranienne à Lattaquié n’a jamais été évoquée par l’Iran mais ce genre d’information semble viser les coopérations irano-russes en Syrie.

La diplomatie russe a d’ailleurs dénoncé les tentatives US visant les relations Moscou-Téhéran aussi bien en Syrie qu’en Irak.

Evoquant les catastrophes de l’invasion US en l’Irak, la diplomatie russe a accusé les États-Unis de chercher des excuses pour saper les relations avec l’Iran et de déclencher ensuite de nouveaux conflits déstabilisateurs au Moyen-Orient.

Les États-Unis cherchent des excuses pour saper les relations avec l’Iran en alléguant que l’Iran était impliqué dans la mort d’environ 600 soldats américains en Irak, a déclaré Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères lors d’un briefing, jeudi 4 avril. « Nous avons été surpris de lire la déclaration du représentant spécial du département d’État américain pour l’Iran, Brian Hook, dans laquelle il affirme que l’Iran est impliqué dans la mort de six cents soldats américains en Irak », a dit Maria Zakharova.

«L’Iran pense à construire une économie régionale forte basée sur le commerce, les autoroutes et les pipelines reliant l’Iran à la Méditerranée. Aider à la construction de ports syriens n’est qu’un élément d’une vision beaucoup plus large de la prospérité et des intérêts partagés. Le plus important sera le jour où l’Iran pourra vendre son pétrole et son gaz à l’Europe en traversant l’Irak et la Syrie. A ceci il n’y a aucun mal mais évidemment les Américains tentent de saper ce projet d’où leur tentatives visant les liens irano-russes en Syrie », a en outre estimé Joshua Landis de l’université d’Oklahama.

Source: Avec PressTV