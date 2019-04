Les Forces démocratiques syriennes (composées de miliciens kurdes et arabes) disent avoir pris, ces derniers jours, le contrôle entier de la ville de Baghouz où elles auraient ainsi mis fin aux activités des résidus de Daech.

Or, une source syrienne bien informée citée par le site de la télévision iranienne Press TV a indiqué que les heurts se poursuivaient sur la rive orientale de l’Euphrate (sud de la province de Deir ez-Zor). Elle rapporte en effet que les avions C130 de la coalition dirigée par les États-Unis, spécialisés dans le transport des troupes ne cessent de survoler le camp de Baghouz et les montagnes surplombant le camp.

De quoi soupçonner des opérations de transport de terroristes, sous la couverture de « reddition des terroristes » : » Des terroristes ont déposé les armes, se sont rendus et ont été transférés dans des lieux inconnus », ajoute la source qui souligne que beaucoup d’autres daechistes se sont enfuis vers des tunnels tous-terrains qui leur servent de bases-arrières pour mener des attaques surprises.

Des milliers de terroristes daechistes sont désormais répartis dans des camps de réfugiés à Baghouz ou encore plus au sud à al-Tanf, soit des camps qui servent de « vivier » aux Américains. Quelque 200 soldats américains sont toujours retranchés à Deir ez-Zor et ce sont eux qui pilotent l’action des terroristes.

En même temps, il est question que des dizaines de terroristes de Daech ont été libérés des prisons des FDS et que des convois d’armes sont en même temps acheminés vers l’est de l’Euphrate, aux frontières syro-irakiennes.

Une source au sein du gouvernorat irakien à al-Anbar a récemment fait état des agissements des forces américaines dans cette province. Couvertes par des hélicoptères militaires, celles-ci ont procédé à des patrouilles et des opérations de reconnaissance dans les régions désertiques près du triangle Irak-Syrie-Jordanie (ouest d’al-Anbar), a rapporté l’agence d’information irakienne Al-Maalomah. Le gouvernement irakien n’en a pas été informé.

Source: Avec Press Tv