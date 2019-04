Pour la première fois depuis bien longtemps, les forces américaines ont été prises pour cible d’une attaque, alors qu’elles circulaient non loin de leur plus grande base militaire à Bagram. Alors que des négociations sont en cours avec les talibans, l’armée US a de nouveau été visée. Trois militaires et un salarié de l’armée américaine ont été tués dans l’explosion d’un véhicule piégé près de la base aérienne de Bagram en Afghanistan. Trois autres américains ont également été blessés.

L’armée américaine a annoncé dans un communiqué que trois de ses militaires et un salarié d’une société privée travaillant pour l’armée avaient été tués et trois autres blessés lors de l’explosion d’un véhicule piégé à proximité de la base aérienne de Bagram en Afghanistan.

Cet événement est survenu à un moment où les pourparlers ont repris entre Washington et les talibans sur le retrait des troupes étrangères dirigées par l’armée américaine de l’Afghanistan.

Les représentants américains ont déjà participé à deux rounds des négociations avec les talibans. Le troisième round devrait avoir lieu d’ici la fin du mois d’avril à Doha, au Qatar.

L’attentat revendiqué par les talibans porte à sept le nombre des soldats américains tués depuis le début de l’année dans ce pays en guerre, contre 12 au total en 2018.

La base aérienne de Bagram, la plus grande base militaire américaine en Afghanistan, se situe à 730 km des frontières afghanes avec l’Iran. Elle est fréquentée par les terroristes takfiristes membre de Jaish al-Adl lesquels ont déjà revendiqué plusieurs attaques terroristes dans les régions frontalières iraniennes.

Source: Press TV