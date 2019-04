Commentant la décision des Américains d’inscrire les Gardiens de la révolution islamique en Iran (CGRI) sur leur liste terroriste, le numéro un du Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah l’a qualifiée de « décision insolente et idiote », mais « tout-à-fait normale de la part de ce grand Satan », appellation donnée aux Etats-Unis.

Tout en rappelant qu’elle constitue un précédent du fait que les CGRI sont une organisation gouvernementale, il a estimé qu’elle illustre toutefois un aveu de défaite.

« C’est une réaction aux revers subis par les Américains dans la région…Ils voulaient réaliser un grand projet pour remodeler le Moyen-Orient et ils ont été défaits », a-t-il affirmé lors de son discours, ce 10 avril, pour commémorer la Journée des blessés et mutilés de guerre du Hezbollah.

« C’est une preuve supplémentaire que nous sommes puissants et que nous sommes influents, sinon ils ne nous auraient pas sanctionnés, ni ne nous auraient accordé aucune importance, comme ils le font d’ailleurs avec beaucoup de protagonistes dans la région », a-t-il ajouté.

Selon lui, les Gardiens de la révolution occupent la première ligne dans la confrontation contre le projet américano-sioniste soutenu aussi par certains états de la région.

Prévoyant des pressions américaines supplémentaires, Sayed Nasrallah a averti les Américains et leurs sbires que le Hezbollah et les différentes factions de l’Axe de la résistance ne resteront pas indéfiniment les bras croisés, au cas où ces pressions deviennent plus dangereuses.

« Tous les options sont ouvertes… Avec sang-froid et en toute quiétude, lorsqu’il faudra riposter, nous riposterons sans aucune hésitation », a-t-il affirmé.

Signe supplémentaire de l’idiotie de l’administration américaine, selon le chef du Hezbollah, c’est qu’elle a inscrit les Gardiens de la révolution comme organisation terroriste au moment où leurs commandants, leurs officiers et leur éléments étaient tous descendus sur le terrain et se sont déployés dans toutes les régions, pour porter secours aux sinistrés des inondations qui ont frappé l’Iran ces dernières semaines.

Evoquant la guerre inique contre le Yémen, il s’est posé la question de savoir ce qui aurait advenu si le prince héritier saoudien Mohamad ben Salmane l’avait emportée. « Encore plus arrogant qu’il ne l’est déjà, il aurait été intronisé comme le grand commandant historique de la nation arabe et aurait obligé les palestiniens à se soumettre au Deal du siècle », a prévenu Sayed Nasrallah.

« La défaite de MBS aux mains des hommes, des enfants et des femmes du Yémen protège al-Quds, la Palestine, la cause palestinienne et toute terre arabe sous occupation et que Trump voudrait offrir à Israël », a-t-il affirmé. Ajoutant que les yéménites défendent également la marge de manœuvre dont disposent les régimes arabes, y compris ceux des pays du Golfe, face à l’emprise de MBS.

Sur le dossier libanais, sayed Nasrallah a mis en garde les Libanais de prêter l’oreille aux appels à la sédition au Liban, émanant des Américains et leurs acolytes.

« Rappelez-vous sans cesse et gardez à l’esprit ce qu’est advenu avec les pays qui nous entourent. Les Américains ont semé la destruction et la désolation partout… Notre salut réside dans notre unité et notre résistance », a-t-il dit. Rappelant les propos du discours du chef du parlement libanais Nabih Berri à Qatar.

Idées principales du discours

Le mois de Chaabane est le mois de la naissance des plusieurs grandes personnalités dans l’histoire islamique et qui sont intimement liées à l’épopée de Karbala, l’imam Hussein, son frère Abbas et l’imam Zein alAbidine, sans oublier Ali Al-Akbar, le fils de l’imam Hussein.Sans oublier non plus que la naissance de l’imam al-Mahdi y figure aussi.

Le fait d’avoir choisi le jour de commémoration de la naissance de Abbas pour célébrer la Journée des blessés et des mutilés de guerre de la Résistance islamique est redevable à ses capacités singulières. Il incarne ce jeune homme et ce jeune commandant de première ligne, croyant, pieux qui obéit à son imam, prêt à tous les sacrifices…

Tout d’abord, c’est quelqu’un qui n’est resté neutre et impassible face aux évènements de l’époque, ni au début ni à la fin. D’aucuns peuvent commencer une bataille sans toutefois la poursuivre jusqu’à la fin, pour divers facteurs… ses frères paternels et maternels étaient aussi présents avec lui.

Il est un exemple jusqu’aux derniers instants de sa vie, lorsqu’il est resté seul, après le martyre de tous les compagnons et proches de l’imam Hussein, de par sa fermeté, sa résignation, sa fidélité et sa quiétude…

(…)

Il est notre exemple et celui de nos blessés et mutilés de guerre, raison pour laquelle sa personne a été choisie comme slogan de cette institution.

Sachant que l’imam Khamenei aussi fait partie de ces blessés, lorsqu’il a été atteint dans une explosion dans une mosquée de Téhéran

Vous non plus, n’êtes pas restés neutres et impartiaux lors des moments des grands défis, depuis 1982, en passant par 2006 et dans la derrière conspiration dans la région, animée par les terroristes takfiristes, le fer de lance du projet américano-sioniste…

Vous êtes les martyrs vivants comme les martyrs sont les témoins de par leur sang.

La paix dans notre pays, grâce à vous et non à la ligne rouge US

C’est grâce à vos sacrifices, à vos blessures et au sang des martyrs et à la patience de vos proches que nous jouissons aujourd’hui de notre puissance, de notre force de dissuasion… la stabilité qui règne au Liban vous est dû, les exploits réalisés au Liban ne sont pas l’oeuvre des Américains, de leur alliés et de leurs auxiliaires, comme est venu se targuer Pompeo (le secrétaire d’état américain Mike Pompeo)…

Sur la tombe de chaque martyr et sur chacun de vos membres amputés et mutilés est inscrit made in usa…

Et il n’est pas permis à ces diables de nous rabâcher que la paix qui règne chez nous leur est due, parce qu’ils considèrent la stabilité au Liban comme une ligne rouge

Ce n’est pas cause de leur soi-disant ligne rouge que nous jouissons de paix mais grâce au sang et aux sacrifices consentis par les moudjahidines, les martyrs, les mutilés de guerre et la patience de leurs proches…

Vous êtes les témoins vivants de la vérité de cette résistance et son essence et non des terroristes…

Alors que les Américains sont la tête du terrorisme, son essence, son cœur… et c’est nous qui affrontons leur terrorisme…

Il suffit de se rappeler ce qu’ils ont fait à Hiroshima et à Nagasaki… Eux-mêmes avouent avoir tué des dizaines de milliers de civils ces dernières années … Ils se permettent d’humilier des nations entières seulement pour faire plaisir à Israël, le plus terroriste de tous…

A SUIVRE

Source: Al-Manar