Le président libanais a refusé que le Liban fasse part à un forum ou n’importe quel mécanisme qui inclut Israël, a rapportee le site arabophone de l’agence russe Sputnik.

Michel Aoun a tenu ces propos devant son homologue grec, Prokopios Pavlopoulos, en visite au Liban depuis le mercredi 10 avril.

« Nous aspirons à faire part au sommet entre le Liban, la Grèce, et Chypres qui aura lieu dans la capitale chypriote pour consolider les différents aspects de notre coopération », a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse conjointe au palais présidentiel

Et de poursuivre : « j’ai assuré au président grec le droit du Liban à extraire son pétrole et son gaz dans ses propres gisements et j’ai insistée sur le refus de rejoindre un forum ou un mécanisme quelconque auquel participe Israël, notamment un forum de Gaz ».

Le chef de l’Etat libanais a indiqué avoir évoqué avec son invité la question des réfugiées syriens qui constituent un lourd fardeau pour le Liban avec ses un million et 800 mille, auxquels s’ajoutent les réfugiés palestiniens.

Il l’a remercié pour les récentes positions de son pays sur Jérusalem al-Quds et le Golan syrien sur lesquels le président américain Donald Trump a reconnu une entière souveraineté israélienne. « Des décision qui violent les principes de la Légitimité internationale, la charte des Nations unies et menacent la souveraineté du Liban dont certaines terres ont été grignotées par Israël ».