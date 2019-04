Le chef du parti Israel Beytenou et ancien ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, serait prêt à soutenir le parti Likoud de Benjamin Netanyahu dans le cas où ce dernier donnerait sa parole de mettre un terme au cessez-le-feu avec le Hamas et de liquider le mouvement, selon des médias locaux.

Selon le quotidien à capitaux saoudiens Asharq Al-Awsat, Lieberman tire profit du nombre de sièges similaire remportés par le Likoud et son principal rival, l’alliance Bleu-Blanc dirigée par l’ancien chef militaire Benny Gantz. Le soutien du parti Israel Beytenou permettrait à Netanyahu de former une coalition à majorité simple afin de prendre le contrôle de la Knesset et d’obtenir l’approbation du Président Reuven Rivlin sur sa candidature au poste de Premier ministre.

Lieberman aurait également mis en garde Netanyahu contre une «crise grave» dans le cas où celui-ci déciderait de rejeter sa demande. Après qu’il a fait cette annonce, il aurait quitté Israël pour un long voyage privé dans un pays d’Europe de l’Est.

Le quotidien turc Daily Sabah a noté qu’Israël va faire face à «des semaines» de négociations politiques sur la composition de la prochaine coalition gouvernementale.

En novembre 2018, Lieberman a démissionné pour protester contre le cessez-le-feu négocié par Netanyahu avec le Hamas par l’intermédiaire de l’Egypte.

Le Likoud a remporté 36 sièges à la Knesset, tandis que l’alliance Bleu-Blanc en a remporté 35. Israel Beytenou a remporté cinq sièges.

Source: Avec Sputnik