Les images exclusives de l’arrestation de Julian Assange, extirpé de force par la police de l’ambassade d’Equateur à Londres jeudi matin, ont été tournées par la petite agence Ruptly TV, filiale de la chaîne de télévision russe RT.

« Travail acharné et patience peuvent être récompensés », souligne Ruptly dans un communiqué, saluant son équipe qui a continué à faire le pied de grue devant la représentation diplomatique sud-américaine quand « tous les autres médias avaient décidé de partir ».

Depuis que WikiLeaks avait prévenu, la semaine dernière, que son fondateur pouvait être expulsé, Ruptly fournissait des images en direct du bâtiment de briques rouges, dans le quartier huppé de Knightsbridge.

« Au cours de la semaine écoulée, nous avons étroitement surveillé les développements dans cette affaire tandis notre équipe s’est relayée pour filmer l’ambassade 24H sur 24H », ajoute l’agence.

« Pendant de nombreux jours et nuits, il n’y a eu aucun développement. On a vu des équipes de télévision venir et repartir. Mais nous sommes restés. Nous pensons que ces images représentent une grande valeur journalistique », écrit-elle encore.

Les images tournées par son équipe montrent Julian Assange, cheveux attachés et visage mangé par une longue barbe blanche, porté par plusieurs policiers hors de l’ambassade. Elles ont été diffusées dans le monde entier.

Ruptly a été créé en 2013 « avec pour mission de devenir une alternative concurrentielle aux agences de presse traditionnelles » grâce à « des vidéos exclusives et virales » et une « sélection variée de contenus quotidiens », selon son site internet.

L’agence, dont le siège est à Berlin, est la filiale de RT, la chaîne d’informations internationale russe fondée en 2005 et financée par l’Etat, avec le but affiché de fournir un point de vue russe sur les événements majeurs qui rythment l’actualité mondiale à un public international.

En 2012, RT avait produit une série de 12 émissions présentées en direct par Julian Assange qui y interviewait des personnalités. Parmi elles, le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah ou l’intellectuel américain Noam Chomsky.

Source: AFP