Les détenus palestiniens ont arraché une nouvelle victoire à leurs geôliers israéliens. Ils ont mis fin le lundi à la grève de la faim entamée la semaine dernière et soutenu par les principales factions politiques palestiniennes. La chaîne de télévision du Jihad islamique et du Hamas ont rapporté qu' »un accord a été conclu entre la direction des détenus et l’administration pénitentiaire et qu' »Israël avait accepté toutes les demandes palestiniennes. »

En réaction, le quotidien israélien Yediot Aharonot a estimé que l’accord conclu entre les détenus palestiniens et le Shabak (sécurité générale intérieure) n’est pas idéal pour Israël.

D’après les accords en vigueur, des téléphones publics, qui feront l’objet d’une surveillance électronique particulière seront installés dans toutes les zones de détention des prisonniers sécuritaires dans l’entité sioniste.

Les détenus ont notamment protesté contre l’installation de systèmes de brouillage des téléphones portables cancérigènes dans certaines prisons, demandant l’annulation des interdictions de visites pour des centaines de détenus, ainsi que la fin du recours à l’isolement.

La dernière grande grève de la faim de détenus palestiniens dans les geôles de l’occupation a eu lieu en avril 2017. Quelque 800 prisonniers avaient refusé de s’alimenter après l’appel lancé par Marwan Barghouti, surnommé « le Mandela palestinien ». Cette grève de la faim avait duré 41 jours.

Sources: médias israéliens + PalToday