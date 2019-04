Le régime saoudien a lancé une campagne d’arrestations contre les Palestiniens qui résident dans le royaume, a révélé l’opposant saoudien Saïd ben Nasser al-Ghamedi sur sa page Twitter.

Selon lui, ces Palestiniens ont été interdits de voyage, tandis que leurs comptes bancaires ont été gelés et leurs sociétés confisquées.

La seule cause de ces mesures répressives, explique M. Ghamedi, est que ces Palestiniens soutiennent la résistance palestinienne et affichent leur attachement à la ville sainte de Jérusalem al-Quds. D’aucuns aussi affichent leur soutien au mouvement de résistance Hamas.

Les arrestations ont aussi touché des citoyens saoudiens qui parrainaient ces Palestiniens et les font travailler dans leur société.

Cette campagne d’arrestations étaye les soupçons sur l’intention saoudienne d’avancer vers la normalisation avec l’entité sioniste et la liquidation de la cause palestinienne.

Elle semble surtout adhérer au Deal du siècle, l’ébauche d’un accord conçu par les Etats-Unis, pas encore dévoilé au grand public et qui se veut résoudre définitivement le conflit arabo-israélien.

Le royaume wahhabite bannit tout ce qui a trait à la résistance, d’où son animosité à l’encontre de l’Iran et du Hezbollah qu’elle a placé sur sa liste terroriste.