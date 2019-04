La Sûreté de l’État belge a recensé dans le pays une centaine d’organisations salafistes, rapporte le journal De Tijd. Parmi les établissements concernés figurent notamment des mosquées, des centres religieux ainsi que des établissements d’enseignement.

Le salafisme est une école religieuse islamique dont sont issue le wahhabisme, la religion d’Etat en Arabie saoudite et la plupart des mouvements jihadistes takfiristes.

Les services de renseignement évoquent plusieurs facteurs inquiétants liés à ces organisations comme: un imam salafiste qui prêche, des directeurs partisans du salafisme, des établissements financés par une organisation salafiste ou encore des visiteurs partisans du salafisme.

Toujours selon le renseignent, la Belgique «ne compte « que » quelques milliers de partisans du salafisme, alors qu’il y a plus de 600.000 musulmans» dans le pays, précise De Tijd. Qui plus est, plusieurs mosquées belges reçoivent l’appui des États du Golfe qui tentent de diffuser une vision plus stricte de l’islam, poursuit la même source.

Ces derniers temps, la Belgique voit «augmenter le nombre de groupes et d’initiatives liés au salafisme», a déclaré le ministère belge de la Justice, Koen Geens». Il précise que ce genre de groupes est observé à travers l’ensemble du pays, mais qu’ils sont particulièrement concentrés dans les grandes villes.

La Sûreté de l’État constate également qu’un grand nombre de messages salafistes apparaissent sur les réseaux sociaux, en néerlandais, en français ou en anglais.

Source: Avec Sputnik