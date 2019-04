Avant de quitter son poste de commandant de la région nord de l’armée israélienne, pour rejoindre de celui du commandant des forces terrestres, le général Yoel Strick a dressé son bilan sur les préparatifs du Hezbollah pour la prochaine guerre.

Un bilan qui relève plus du pronostic et des prévisions que des informations crédibles.

Selon lui le Hezbollah a édifié trois bases principales pour la prochaine guerre contre Israël, rapporte la télévision libanaise al-Mayadeen TV, se référant à un reportage de la télévision israélienne.

Il explique que le Hezbollah a formé des groupes défensifs qui puissent être déployés tout au long de la frontière, pour combattre les troupes israéliennes, au cas où elles s’immiscent sur le sol libanais.

Strick a parlé aussi d’une frappe de feu énorme qui comprend plus de 100 missiles de portées différentes. Certains étant précis et pouvant bombarder des cibles stratégiques sur le front israélien interne.

Quant à la troisième base qui aurait été mise au point par le Hezbollah, et qui est en pleine essor, elle réside d’après lui dans sa force offensive qui aura pour mission d’occuper des terres dans la Galilée.

« Le Hezbollah a toujours l’intention d’envahir la Galilée », a-t-il déclaré , évoquant l’entrée dans les territoires occupés via un réseau de tunnels transfrontaliers.

Évoquant l’existence de lacunes sur le front interne israélien, à savoir dans le domaine des fortifications, il a recommandé l’évacuation des colonies israéliennes situées a proximité du Liban pour « protéger les civils et améliorer la liberté d’action opérationnelle des soldats israéliens ».

Pour pallier à cette menace grandissante de la part du Hezbollah, le général israélien a révélé aussi que Tsahal a créé une unité militaire qui devra combiner plusieurs forces et unités, terrestre, aérienne, génie, artillerie, et des renseignements.

