Pendant des années, trois États de l’OTAN n’ont eu aucun problème à utiliser les systèmes de défense aérienne russes, mais l’accord S-400 de la Turquie est un cas particulier car il constitue un risque pour l’emprise étatsunienne sur Ankara et inflige des pertes à son industrie militaire, d’après des analystes de Russia Today (RT).

Pas un seul mois ne passe sans que les États-Unis ne se défoulent sur la Turquie, qui semble garder le cap en achetant les meilleurs systèmes antiaériens S-400. Washington a déjà suspendu les livraisons de F-35 à l’armée de l’air turque et a averti que la poursuite de l’accord pourrait compromettre les liens d’Ankara avec les États-Unis et l’OTAN.

Par la suite, certains médias grand public se sont précipités pour expliquer comment l’industrie turque souffrirait si les S-400 atteignaient le sol turc. D’autres ont averti que le fait d’avoir le F-35 et le S-400 au sein d’une même armée compromettrait les avantages critiques du chasseur à réaction de cinquième génération.

Les analystes militaires qui ont parlé à RT ont dit qu’une grande partie de l’agitation est due au fait qu’Ankara ne s’incline pas devant Washington et l’OTAN pour défendre ses propres intérêts.

La Turquie fait preuve d’une véritable souveraineté en achetant le S-400, ce qui est inacceptable pour les États-Unis

Les États-Unis « perdent la première place et la Russie la prend« , a déclaré Igor Korotchenko, rédacteur en chef du magazine National Defense et membre du conseil public du ministère de la Défense. La perspective qu’un membre de l’OTAN achète à la Russie « nuit à la réputation des États-Unis… et inflige des pertes à l’industrie militaire US ».

Le S-400 représente un danger pour les avions de l’OTAN car « il peut repérer et engager les F-35 et F-22 », a-t-il expliqué.

Mais il n’est pas rare pour les États membres de l’OTAN d’utiliser des armes de haute technologie fabriquées en Russie, y compris le prédécesseur du S-400. La Bulgarie, la Grèce et la Slovaquie – tous des alliés de l’OTAN des États-Unis – ont le S-300 dans leurs arsenaux.

La Serbie veut acheter des systèmes de missiles S-300, discutant avec la Russie et la Biélorussie – le président grec les a installés sur l’île de Chypre, qui est devenue un point tournant dans sa stratégie de défense nationale. La Bulgarie et la Slovaquie utilisent fréquemment le système – conçu au plus fort de la guerre froide – lors d’exercices de tir réel de l’OTAN.

Alors, pourquoi la Turquie – qui a rejoint l’OTAN en 1952 au même titre que la Grèce – subit-elle une pression intense alors que les trois autres non ?

« La Grèce et d’autres membres ont acheté des armes antiaériennes russes bien avant 2014, c’est-à-dire bien avant que les tensions entre les États-Unis et la Russie ne commencent à monter », a expliqué l’expert militaire russe Mikhaïl Khodarenok.

Khodarenok, un officier à la retraite des troupes de défense aérienne de la Russie, a déclaré que la puissance de feu accrue, la résistance au brouillage et la portée étendue font du S-400 un missile qui se distingue des autres missiles sol-air.

Il n’a pas d’égal en termes de rentabilité.

Mais que faire si les États-Unis craignent tant le S-400 parce qu’il est moins familier au Pentagone que le S-300 de l’ancienne génération ? Après l’effondrement de l’URSS, l’armée US avait acquis deux variantes de S-300P et S-300V en Biélorussie et en Ukraine pour étudier les capacités du système, mais ces connaissances ne sont pas à jour, a déclaré Khodarenok.

« Les États-Unis ne savent rien de leurs nouvelles variantes » , a-t-il souligné. Même connaître les armes ennemies en détail n’aide pas beaucoup sur le champ de bataille, car « supprimer les systèmes antiaériens est une question de brouillage électronique complexe » , étudier un type particulier de matériel ne suffit pas.

Ankara affirme que le S-400 aidera le pays à se défendre, car la Turquie fait face à des menaces venant du Moyen-Orient. Mais en même temps, elle est en pourparlers avec les États-Unis au sujet des missiles Patriot – un quasi analogue à la famille des S-300.

L’OTAN a brièvement déployé des Patriot en Turquie pour protéger sa frontière avec la Syrie.

En évitant de « mettre tous les œufs dans le même panier » , la Turquie montre qu’elle ne veut pas nécessairement acheter des systèmes antiaériens d’un seul fournisseur, a suggéré Khodarenok. Il pense que l’accord russe se limitera à l’achat par la Turquie d’un nombre limité d’escadrons S-400 « pour couvrir une seule installation importante » .

« Il n’y aura pas d’achat en gros de systèmes antiaériens pour couvrir toute la Turquie » , alors que la « crise » des S-400 est loin d’être terminée. L’accord ne sera conclu qu’après que les équipages turcs aient été formés en Russie, que les lanceurs aient été testés et envoyés en Turquie et, enfin, que tous les paiements aient été effectués, a-t-il expliqué.

Sources: Veterans Today; Traduction: Réseau internationale