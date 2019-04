L’annonce du premier vol direct iranien reliant Téhéran à Caracas inquiète décidément les Américains. Depuis des officiels US se succèdent pour affirmer qu’ils feraient tout pour entraver cette décision.

Un secrétaire d’État américain a prétendu que ces vols n’avaient pas que des objectifs commerciaux et que Washington et ses partenaires feraient tout pour mettre fin à la liaison directe Téhéran-Caracas.

Selon Washington, ces vols serviraient de prétexte pour transférer les militaires du Corps des Gardiens de la révolution islamique à Caracas.

Dans un rapport concernant les vols commerciaux directs entre Téhéran et Caracas, le site CGRI est revenu sur les sanctions occidentales imposées à la compagnie aérienne Mahan Air :

« Le 8 avril 2019, la compagnie iranienne Mahan Air a lancé des vols commerciaux directs entre Téhéran et Caracas, la capitale du Venezuela. Depuis octobre 2011, la société iranienne privée est soumise à des sanctions américaines pour son implication présumée dans le transport d’aides logistiques aux forces iraniennes en Syrie. […] Cette année, l’Allemagne et la France ont également exclu la compagnie aérienne de leur territoire. »

Le site d’information a déclaré qu’en janvier 2019, le département du Trésor américain a imposé des sanctions à Fars Air Qeshm, qui est lié à Mahan Air.

Reza Jafarzadeh, chef de l’Organisation de l’aviation civile iranienne, a confirmé l’ouverture de vols directs entre l’Iran et le Venezuela et a ajouté que le premier vol avait conduit une délégation du personnel du ministère des Affaires étrangères et de la compagnie aérienne Mahan Air à Caracas afin de discuter du maintien de cette liaison. « Cette liaison sera établie quoi que fassent les Américains », a-t-il assuré.

L’Iran a exprimé son plein soutien au Venezuela contre les tentatives américaines pour le déstabiliser et renverser son président Nicolas Maduro. Tentatives qui se sont soldées par un échec.

Les analystes relèvent la crainte des USA de voir se former au Venezuela un front de combat réunissant à la fois l’Iran, la Russie et la Chine. Soit le front qui a mis à l’échec les USA en Syrie.

Source: Avec Press Tv