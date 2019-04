Le chef du mouvement yéménite Ansarullah a averti lundi que les forces yéménites (armée + Ansarullah) pouvaient riposter aux agressions de la coalition en menant des attaques contre des cibles « stratégiques » en Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis.

« Nous sommes prêts au sacrifice. Nous sommes prêts avec des hommes, de l’argent et des armes », a déclaré Sayed Abdel Malek al-Houthi dans une rare interview sur la chaîne yéménite Al-Massirah.

L’Arabie saoudite et les Emirats sont des piliers d’une coalition militaire qui mène depuis mars 2015 une guerre sans merci contre le Yémen qui a provoqué la pire catastrophe humanitaire au monde selon l’ONU et a fait quelque 10.000 morts. Des ONG estiment que le bilan des victimes est largement supérieur.

Selon le chef d’Ansarullah, les forces yéménites ont la capacité de riposter aux agressions en menant des attaques capables d’atteindre des cibles « importantes et stratégiques » en Arabie saoudite et aux Emirats s’il y avait une escalade des combats dans la ville portuaire et stratégique de Hodeïda (ouest). « Les forces d’agression savent très bien de quoi je parle », a-t-il précisé.

« Les missiles peuvent atteindre au-delà de Ryad, d’Abou Dhabi et de Dubaï », a-t-il ajouté.

Les forces yéménites ont lancé dans le passé des missiles vers l’Arabie saoudite, ainsi que des drones.

Faire plier le Yémen

Pour le numéro un d’Ansarullah, «les Britanniques sont aux côtés des Etats Unis dans la guerre au Yémen. La coalition (saoudo-émirati-US) veut s’emparer du Yémen pour le rendre soumis aux Etats Unis et à ‘Israël’».

Et d’ajouter : « le veto de Trump, à la résolution du Congrès qui l’exhortait à arrêter tout soutien US à la coalition dans la guerre au Yémen, n’est pas étrange. Ceci implique un soutien à la poursuite de l’agression contre le Yémen».

Sources: AlMasirah + AFP