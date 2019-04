Pour la première fois depuis près de trois ans, l’armée états-unienne a déployé simultanément deux groupes aéronavals en mer Méditerranée, a annoncé l’US Navy dans un communiqué.

#USNavy’s John C. Stennis and Abraham Lincoln Carrier Strike Groups are now operating in the #MediterraneanSea, working together to help maintain #NavyReadiness in the @USNavyEurope area of operations — https://t.co/Lwv32jZMT4 pic.twitter.com/0EgeF1Y8zC

— U.S. Navy (@USNavy) 23 avril 2019

«Le groupe de combat de l’USS John C.Stennis a rejoint celui de l’USS Abraham Lincoln en Méditerranée, fournissant une opportunité unique pour deux groupes d’opérer ensemble aux côtés des alliés et partenaires clés dans la zone des opérations de la Sixième flotte des États-Unis», lit-on dans le document.

Il s’agit d’un déploiement inédit depuis l’été 2016, lorsque les groupes navals des USS Dwight D.Eisenhower et Harry S.Truman ont été envoyés en Méditerranée.

La commandante de la 6ème flotte, la vice-amiral Lisa Franchetti, a souligné que de telles opérations étaient censées faire preuve de l’«engagement indéfectible» de Washington «envers la stabilité et la sécurité de la région».

Source: Sputnik