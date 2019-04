La Direction générale de la sécurité générale a mis en garde -dans un communiqué diffusé ce mercredi- contre « des agents israéliens » qui tenteraient d’entrer au Liban sous le prétexte « d’excursions touristiques ».

Le texte souligne : « La DGSG appelle les citoyens et propriétaires d’agences de voyages à se montrer vigilants afin de ne pas être victimes de personnes ou sociétés qui prétendent organiser des voyages touristiques au Liban, et de faire leur promotion par mail ou sur les réseaux sociaux, sans que ces derniers relèvent de bureaux officieux et d’agents agréés » .

Et de conclure : « il s’est avéré que l’ennemi israélien tente d’accéder au Liban en recrutant des agents sous le couvert « d’excursions touristiques ».

Source: Avec ANI