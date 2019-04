Le fameux blogueur saoudien, Moujtahed, a publié des plaintes classifiées qu’il a pu obtenir des membres de la Garde nationale qui participent sur le front de bataille au Yémen. Ces documents reflètent la réalité frustrante et l’effondrement psychologique des soldats saoudiens.

Dans une série de tweets postés sur son compte, suivi par 2 millions personnes, Moujtahed a expliqué que les soldats saoudiens sur le front yéménite sont maltraités par leurs supérieurs et se plaignent du manque de soutien logistique.

‘Dans leur plainte, les combattants affirment qu’ils sont dépêchés sur le terrain, sans qu’ils aient d’expérience. Selon eux, il n’y a pas de plan. De plus, leurs supérieurs s’en fichent des blessés’.

‘Les casernes sont sans électricité ni toilettes. Il n’y a aucun moyen de transport entre les lignes de front et ceux d’approvisionnement. Il est ironique de constater que les soldats demandent individuellement aux forces terrestres de l’armée de les aider à atteindre le front’.

‘En dépit de leur droit, les officiers refusent d’accorder des jours de vacances aux soldats, invoquant des prétextes infondés. Alors que la majorité des dirigeants militaires sont les premiers à prendre la poudre d’escampette en cas d’attaques de la part des Houthis (Ansarullah)’, écrit Moujtahed.

Il a également évoqué ‘une propagande médiatique concernant l’indemnisation des familles des soldats tués au Yémen. Alors qu’en réalité ces familles sont chassés de leurs foyer faute paiement du loyer’.

Et d’ajouter : ‘Le pire dans ces plaintes, c’est que celui qui porte plainte contre ses supérieurs, il est renvoyé chez eux !’

Et de conclure : ‘En raison de la hausse de taux de morts et blessés dans les rangs des Saoudiens, l’armée a décidé de dépêcher les soldats licenciés à cause de la drogue’.

Rappelons qu’en février 2019, des militants saoudiens ont publié sur twitter l’aveu d’un soldat saoudien participant à la guerre contre le Yémen. Il a notamment expliqué l’accroissement du taux des pertes humaines dans les rangs de l’armée saoudienne en raison de la trahison de leurs supérieurs et de leur fuite lors des confrontations avec les Houthis, au lieu d’appuyer les soldats sur le terrain.

L’Arabie saoudite, dirige une coalition, qui mène depuis mars 2015 une guerre qui a couté la vie à plus de 10 mille civils yéménites.

Source: Traduit à partir d'Al-Watan