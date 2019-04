Réalisé le lendemain de la conférence de presse donnée par Emmanuel Macron lors de laquelle il a abordé les mesures qui seront adoptées par le pays à l’issue du Grand débat national, un sondage Elabe pour BFM TV révèle que la majorité des Français estiment que lors de son intervention, le Président n’a pas répondu à la crise des Gilets jaunes.

D’après les données du sondage Elabe réalisé pour BFM TV le 26 avril, 65% des Français ayant vu, écouté ou entendu parler de l’intervention du Président Macron qui a eu lieu la veille l’ont jugée pas convaincante. Parmi ceux qui ne partagent pas cet avis, 6% ont estimé que le chef de l’État était au contraire «très convaincant».

S’exprimant sur les mesures annoncées par le Président, les sondés ont jugé comme les plus efficaces celles visant à garantir aux mères isolées le versement des pensions alimentaires (77%), limiter à 24 élèves les classes de grande section de maternelle au CE1 (75%), ne plus autoriser de fermetures d’écoles et d’hôpitaux sans l’accord du maire (75%). Celle de supprimer l’École nationale d’administration (ENA) semble être la moins populaire avec uniquement 33% d’avis favorables.

Toujours d’après l’étude, seules 22% des personnes ayant pris part au sondage considèrent que le Grand débat national et les annonces faites lors de l’intervention d’Emmanuel Macron permettront une sortie de la crise que traverse le pays. En outre, 77% des Français considèrent que le Président n’a pas répondu aux attentes des Gilets jaunes à travers cette allocution.

À la question de savoir si les mesures annoncées par le Président allaient améliorer leur situation personnelle, 26% ont donné une réponse positive.

L’étude a été réalisée par Internet auprès d’un échantillon de 1.005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

