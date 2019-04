Le journal israélien Maariv a fait état de l’inquiétude de Tel-Aviv et Washington quant au vote au Parlement irakien du projet de loi sur le retrait des troupes américaines d’Irak, a rapporté la chaîne de télévision Al-Sumaria News.

« Compte tenu du but principal de la décision du président Trump de maintenir la présence des forces US sur le sol irakien, à savoir empêcher la création d’un corridor géopolitique passant par l’Irak, la Syrie et le Liban qui parachève l’influence de l’Iran dans la région, Washington et Tel-Aviv craignent que le Parlement irakien ne vote la loi sur le retrait des forces américaines », indique le journal Maariv.

Israël a placé l’Irak sur la liste des pays scrutés par les services de renseignement. Le renseignement militaire israélien (Amman) et le Mossad se concentrent essentiellement sur la collecte d’informations sur la présence de l’Iran en Irak.

Cité par Maariv, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré que les services de renseignement à Tel-Aviv accorde une attention particulière à la situation en Irak.

« La véritable crainte d’Israël est que l’Iran construise des installations de production de missiles en Irak », ajoute-t-il. Des missiles Fath 10, Zelzal et Zolfaqar, dont la portée varie entre 200 à 700 km.

La distance entre Israël et l’ouest de l’Irak ne dépassant pas 400 kilomètres, ces missiles menacent donc le cœur d’Israël, avertit le journal qui rappelle qu’en 1991, le gouvernement irakien avait tiré 39 missiles sur Tel-Aviv, Haïfa et Dimona.

L’Iran possède des missiles baptisés Shahab d’une portée allant de 1.300 à 2.000 kilomètres et d’une grande précision, qui lui permettent de viser toute cible à l’intérieur d’Israël.

« L’Iran préfère utiliser des missiles à courte portée pour les bombardements contre Israël, selon les cercles militaires israéliens. Plus la portée d’un missile est longue, plus il est susceptible d’être intercepté par les systèmes de défense antiaérienne, ce qui est exactement l’enjeu que représente l’installation d’une fabrique de missiles en Irak », ajoute Maariv.

