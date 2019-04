Les choses recommencent à bouger sur le terrain , surtout dans les deux provinces de Raqqa et de Deir Ezzor, dans le nord-est de la Syrie.

Progression syrienne

A la fin de la semaine dernière, l’armée syrienne a repris son avancée dans la province de Raqqa en direction de positions occupées par les Forces démocratiques syriennes, coalition de milices à majorité kurde, combattant aux côtés de la coalition internationale menée par les USA.

Selon l’agence russe Sputnik, elle a dépêché ses bulldozers sur le front sud-ouest de Raqqa, pour dégager toute la ligne qui relie le village Jaïdine à l’est en passant par Horat alJariate et jusqu’à la région Choeïb- Zikr , à l’ouest dans une profondeur de 3 km.

Prises à l’improviste, les factions des FDS se sont empressées de retirer à la hâte leurs troupes, en direction de la route Salmiyat –Tabkat-Raqqa. Durant la progression de l’armée syrienne, les avions de la coalition internationale menée par les USA survolaient cette zone tampon qui séparait les forces gouvernementales des milices des FDS. Avec une largeur de 25 km, 16 km la séparaient du barrage de l’Euphrate.

L’armée syrienne a pris le contrôle de Horat-alJariate au sud de Tabakat dans la province occidentale de Raqqa, après le retrait des FDS, assure pour sa part la télévision libanaise al-Mayadeen TV.

Accord entre Washington et Ankara

En outre, rapporte la télévision iranienne arabophone al-Alam, ce redéploiement syrien intervient à un moment où il est question d’un accord conclu entre Washington et Ankara pour écarter les FDS, en vue de former une zone sécuritaire au nord du pays dans laquelle les Kurdes n’auraient aucune présence.

Selon le Washington post, citant des responsables américains et turcs, cette zone devrait s’étendre sur 32 km tout au long de la frontière nord-est avec la Turquie. Et des tractations ont lieu afin d’y mener des patrouilles conjointes.

A ce titre, il est question aussi que les forces américaines se sont emparées de l’usine Conoco pour la production de gaz dans la province orientale de Deir Ezzor, après en avoir délogé les FDS définitivement.

Les FDS renforcent leur emprise

Or du côté de ces dernières, force est de constater qu’elles renforcent leur emprise dans les zones qu’elles contrôlent.

Dans la province de Deir Ezzor, ses miliciens ont ouvert le feu en l’air durant des manifestations organisées dans plusieurs villages, pour protester contre leurs exactions. Blessant plusieurs civils.

Alors que dans la ville de Raqqa l’administration civile des FDS semblent aussi déblayer la voie pour imposer sa mainmise. Elle a averti les déplacés syriens venus des autres provinces telles qu’Alep, Hama, Homs et Deir Ezzor de s’assurer que leur présence est bien couverte par un parrain originaire de la ville. Faute de quoi, ils devraient la quitter dans un délai maximum de 20 jours.

