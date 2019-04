Le chef de l’unité al-Quds du Corps de gardiens de la révolution le général Qassem Souleimani a déclaré que son pays refuse de dialoguer avec les ennemis américains sous la pression économique.

« Les négociations avec l’ennemi dans les conditions actuelles est une capitulation à part entière et nous ne consentirons jamais une telle humiliation », a-t-il affirmé ce lundi 29 avril.

Et de poursuivre : « les Etats-Unis et leurs supplétifs devraient savoir que l’Iran aujourd’hui est puissante sur les plans sécuritaire et militaire ».

Source: Divers