Le Hezbollah a fermement condamné les déclarations du ministre du Bahreïn des Affaires étrangères dans lesquelles il a insulté du chef du mouvement sadriste Moqtada al-Sadr.

« La déclaration de Khalifa est condamnable, inadmissible, et immoral », a taclé le Hezbollah dans un communiqué publié ce lundi 29 avril.

Et de poursuivre : « le ministre bahreïni a eu recours aux insultes, aux propos obscènes et à des révélations personnelles, au lieu d’utiliser le vocabulaire politique et la logique appropriée aux ministres ».

Le ministre bahreïni Khaled ben Ahmad a tweeté le 27 avril : « Moktada exprime son inquiétude en raison des ingérences accrues dans les affaires irakiennes. Au lieu de mettre le doigt sur la plaie irakienne en adressant sa parole au régime iranien qui contrôle son pays il a choisi la voie du salut et a adressé ses propos au Bahreïn. Que Dieu aide l’Irak contre lui et ses semblables parmi les idiots tyranniques ».

Moktada Sadr avait auparavant critiqué les régimes arabes, dont celui du Bahreïn, appelant leurs dirigeants à quitter le pouvoir.