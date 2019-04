Le prince héritier saoudien Mohamad ben Salmane a voulu conclure un marché avec le chef de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, lors de sa récente visite en Arabie saoudite, afin qu’il accepte le Deal du siècle.

Selon le journal libanais al-Akhbar, alors qu’il lui a livré les détails de cette transaction élaborée par l’administration de Trump pour régler définitivement le conflit israélo-palestinien, il lui a proposé la somme modique de 10 mds de dollars afin qu’il l’accepte.

Mais Abbas l’a esquivé au motif qu’elle sonnerait la fin de sa carrière politique.

Dans les détails, rapportés par des sources à al-Akhbar, MBS avait tenté de s’enquérir auprès d’Abbas sur le budget de sa cour royale par an. Ce à quoi il a répondu qu’il n’était pas un prince pour avoir une cour. Et MBS de clarifier combien l’AP a-t-elle besoin comme budget pour ses ministres et ses fonctionnaires. Et lorsqu’Abbas lui a répondu 1 milliard, il lui a proposé : « je te donnerai 10 milliards de dollars si tu acceptes la transaction ».

D’autres choses ont été proposées à Abbas et l’ont profondément gênées, a précisé le chef de la représentation du royaume jordanien hachémite à Ramallah Khaled Chawabké.

Des milliards de dollars ont aussi été proposés pour améliorer la situation en Cisjordanie et celle des réfugiés palestiniens et leur implantation.

MBS s’est engagé auprès de Abbas d’œuvrer en vue d’améliorer leur condition de vie des Palestiniens et un soutien indéfini financier et politique, une fois la décision prise.

Selon Jared Kuchner le gendre de de Donald Trump, l’annonce du Deal du siècle devra être faite après le mois de Ramadan . Des observateurs s’attendent à ce que cette transaction soit faite aux dépens des droits du peuple palestinien.